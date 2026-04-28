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Forlán confesó cómo era convivir con Beckham en el Manchester United: “Era un fenómeno global”

El exdelantero uruguayo relató a FourFourTwo que compartir vestuario con el inglés implicaba una exposición mediática sin precedentes, aunque subrayó que el actual propietario del Inter Miami mantenía el foco en el grupo por encima del ruido

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Diego Forlán y David Beckham
El testimonio de Diego Forlán revela cómo la fama de David Beckham transformó la vida diaria en el vestuario del Manchester United (Grosby/PA Images)

Compartir vestuario con una figura como David Beckham en el Manchester United fue, para Diego Forlán, “como viajar con una estrella de Hollywood”. El delantero uruguayo recordó el ambiente particular de aquellos años, donde la notoriedad y el fútbol se entrecruzaban cada día.

Forlán detalló que convivir con Beckham, quien ostenta desde 2018 el cargo de cofundador y propietario del Inter Miami CF, club de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, implicaba vivir exposiciones mediáticas sin precedentes en su carrera.

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Según relató el uruguayo a la revista deportiva FourFourTwo, la presencia de Beckham alteraba la rutina del equipo: “Era un fenómeno global, no solo por lo bueno que era, sino porque salía con una Spice Girl”. Y añadió: “Era como viajar con una estrella de Hollywood. A pesar de todo el ruido alrededor, era un gran profesional”.

Beckham y el Manchester United: fama y presión

Diego Forlán y David Beckham
La presencia de Beckham en el Manchester United atrajo una exposición mediática inédita y alteró la rutina del equipo inglés (Grosby)

Durante su etapa en el club, “Cachavacha” presenció cómo la atención mediática seguía de cerca a Beckham: “Donde estuviera, había cámaras, prensa y un seguimiento que no se comparaba con el de otros futbolistas”. Para Forlán, la magnitud de ese interés era difícil de imaginar: la prensa, los fanáticos y la industria del entretenimiento gravitaban a su alrededor dentro y fuera de Old Trafford.

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El exdelantero uruguayo subrayó que, a pesar de ese entorno, Beckham mantenía el profesionalismo y el enfoque en el equipo. Insistía en que la actitud del inglés ante la presión mediática era ejemplar para el resto del vestuario. “A pesar de todo el ruido, siempre estaba concentrado en su trabajo y le daba prioridad al grupo”, enfatizó.

Este impacto se reflejaba tanto en la imagen internacional del club como en la vida diaria de los futbolistas. La fama de Beckham reconfiguró las dinámicas dentro del equipo, atrayendo mayor atención de patrocinadores y elevando la proyección global del Manchester United.

La fama global de Beckham elevó la proyección internacional del Manchester United y atrajo a nuevos patrocinadores al club (Action Images via REUTERS/Darren Walsh)
La fama global de Beckham elevó la proyección internacional del Manchester United y atrajo a nuevos patrocinadores al club (Action Images via REUTERS/Darren Walsh)

Forlán rememoró las transformaciones internas que vivió el club debido a la exposición que generaba Beckham. Dijo que la convivencia diaria enseñó a muchos jugadores a gestionar la presión mediática y aprender de la conducta profesional de figuras tan reconocidas.

La relación entre celebridad y fútbol redefinió expectativas, tanto en el campo como en aspectos extradeportivos. Forlán reconoció que muchos compañeros de vestuario veían en Beckham un modelo a seguir en cuanto al manejo de la fama y el trabajo constante, a pesar de la atención disruptiva que lo acompañaba en todo momento.

Cristiano Ronaldo: irrupción y ambición

El testimonio de “Cachavacha” también abordó la llegada e impacto inicial de Cristiano Ronaldo. Describió al portugués en sus primeros meses en el club, cuando comenzó a destacar en el verano de 2003: “Destacaba por su ambición y sus cualidades físicas y técnicas”, afirmó para FourFourTwo.

Cristiano Ronaldo Diego Forlan Manchester united 1920
El uruguayo Forlán rememoró el impacto de la llegada de Cristiano Ronaldo, subrayando su ambición y disciplina desde sus primeros días en el club (Action Images/Darren Walsh)

Forlán recalcó el deseo insaciable que movía a Ronaldo: “Tenía hambre de conquistar el mundo y se notaba en cada entrenamiento. Por encima de todo, era su deseo de ser el mejor, siempre buscando algo más”.

Los jugadores reconocían el potencial del joven portugués, aunque solo Ronaldo conocía el alcance real de su ambición. Forlán explicó que la tenacidad diaria del portugués era evidente cada jornada, incluso entre los más competitivos del plantel. El uruguayo señaló que la confianza de Ronaldo en su propio crecimiento sorprendía: “Nadie más tenía tan claro hasta dónde podía llegar”.

La influencia de Ronaldo dentro del vestuario se incrementaba conforme ganaba protagonismo. Forlán observó que los entrenamientos se volvieron más exigentes ante la llegada de un futbolista decidido a superarse en cada sesión. “Siempre estaba dispuesto a dar más, nunca se conformaba”, subrayó el uruguayo.

Diego Forlán y David Beckham
La simultaneidad de figuras como Beckham y Ronaldo marcó una etapa de transformación y desafíos en el Manchester United según el relato de "Cachavacha" (Grosby)

Además del apetito deportivo de Ronaldo, Forlán notó que el entorno mediático ya comenzaba a multiplicar el interés en el joven delantero. El portugués supo capitalizar esa exposición, manteniéndose firme en su objetivo de crecer, tanto en el juego como en su imagen internacional.

“Cachavacha”, al reflexionar sobre aquellos años, destacó que la presencia simultánea de Beckham y Ronaldo marcó una época de cambios acelerados y nuevos desafíos para el Manchester United.

La convivencia con ídolos de semejante proyección amplió los horizontes de los jugadores y elevó el listón competitivo del club, generando una atmósfera de exigencia e inspiración diarias que, según rememoró, quedó grabada indeleblemente en su carrera.

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