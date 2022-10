Los imprescindibles de Camila Homs: “Me puedo perfumar cinco veces al día”

Los Imprescindibles - Con Cami Homs

Los teléfonos celulares vuelven a ser cada vez más grandes y las carteras, ahora, se están usando un poco más chicas. Pequeño dilema para Camila Homs, quien se considera fanática de las redes y el móvil, el aparato que -dirá-, es prácticamente una extensión natural de su manos.

“Me recontra pasa que mi cartera se vuelve la cartera de mis niños”, empieza diciendo Camila a la hora de mostrar y contar cuáles son sus imprescindibles. Mi nena, su hija, tiene un apego especial por el algodón. “Vaya donde vaya tengo algodón. Abro mi cartera y digo, pará, ¿y mis mis cosas?”, suelta riendo esta mujer quien siempre lleva un perfume en su cartera.

“Infaltable”, dice. “Me puedo llegar a perfumar cuatro o cinco veces por día. Tengo que ver a alguien y el perfume me parece súper importante en una persona. Me tiro en los brazos y un poquito en el pelo. Dependiendo la ocasión busco uno más intenso, si es de día, uno más floral o un poquito más suave. Me encantan los perfumes y siempre juego con las posibilidades”, agrega.

Las gafas y el perfume son una parte de obligada del interior de la cartera de Camila

En su cartera lleva también una billetera. Se tratará de un tarjetero en realidad porque según confiesa no es de manejarse mucho con efectivo. Después, al igual que Zaira Nara, lo que no puede faltar son sus gafas. “Siento como que si salgo a la calle sin ellas, estoy desnuda. Así que es como una forma de sentirme un poco más segura usando lentes”, describe.

Camila revuelve el interior de su cartera y aparece el mencionado teléfono. “Hoy en día creo que no hay persona en el mundo que salga a la calle sin celular. Duermo con el teléfono al lado por cualquier cosa. Y la aplicación que más uso es Instagram, me considero adicta al Instagram”, comenta.

Otra cosa que tiene siempre a mano es un labial. “Se me resecan un montón los labios. Haga frío, calor, invierno o verano, trato de tenerlo siempre de hidratarlos”, cuenta.

Camila lleva siempre una gomita de pelo. Su teléfono celular es otro de los imprescindibles. "Soy fanática de Instagram", confiesa

Después, no puede faltar, la colita de pelo. “Siempre la colita a todas partes ahora. Raro que lo tenga suelto ahora. Soy muy del pelo atado, más con los niños. Es más cómodo, teniendo un nene tan chiquito como que todo el tiempo, mamá, el pelo acá, el pelo allá, así que siempre voy con el pelo atado a todos lados. Mi peinado de cabecera es colita bien tirante ahora. Tengo un poquito de flequillo, a veces se me va y trato de agarrármelo”, relata Camila.

Homs deja el último momento de la charla con Infobae para hacer una confesión. “Amo la colección de bolsos que tiene Wanda (Nara)”, suelta. “Si pudiera intercambiaría un par de Hermès que tiene ella con unas mías”, finaliza.

