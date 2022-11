Rosario estrenó una nueva media maratón con aires de Fórmula 1

La nueva Media Maratón de Rosario convocó a más de 3.000 corredores (gentileza: Media Maratón Rosario)

No hay mejor noticia para un corredor que la aparición de una nueva competencia de primer nivel en el calendario. Tal vez sí hay algo mejor y es que las carreras de calidad se vayan distribuyendo por todo el territorio.

Buenos Aires tiene muchos medias maratones, incluso se podría decir que más que nunca, porque es una distancia que ha crecido mucho en los últimos años. Sin el agotamiento de los 42Km pero con mucho más esfuerzo que los 10Km, una media maratón parece haberse convertido en el evento más interesante para los corredores.

La buena noticia es que estos nuevos 21Km son en Rosario, una ciudad con varios eventos deportivos importantes que, sin embargo, como se acaba de demostrar, tiene espacio para sumar una gran carrera más al calendario.

José Zabala, conquistó el podio de los 21km con una marca de 01:06:36 y Carolina Lozano, con una marca de 01:18:16 (gentileza: Media Maratón Rosario)

En este caso se trató de los 21Km de Mercedes-Benz by Stern, una carrera organizada por Stern Motors, una importante concesionaria a nivel nacional pero particularmente famosa en Rosario, donde ha desarrollado otros grandes eventos. Por primera vez arman una carrera para los runners y la expectativa era grande.

En tiempo récord, la carrera se anunció y se desarrolló en una fecha del calendario que estaba libre y que tal vez por eso convocó a muchos locales, pero también a atletas de diferentes provincias del país.

Las carreras nuevas bien organizadas siempre deben ser apoyadas, porque empujan a las demás competencias a buscar la excelencia (gentileza: Media Maratón Rosario)

Lo que más importa en una carrera es que esté bien organizada. Los atletas, todos ellos, desde los ganadores hasta los humildes aficionados que debutaban en la distancia, destacaron lo rápido y bueno del circuito, la hidratación, y todo el evento en sí.

Saliendo junto al río, a la altura del famoso Barquito de papel, la competencia salía en esa dirección y retomaba para dirigirse, siempre pegada al río, hasta el Monumento a la Bandera y vuelta hasta llegar al punto final, que era el mismo de la largada. El circuito fue muy plano y muy rápido, lo que hace que los atletas con ganas de hacer una buena marca pudieran intentarlo. Pero no solo se corrieron los 21 Km, sino que también corrieron los 10Km y los 5Km, para que corredores de todo nivel y entrenamiento pudieran sumarse.

Aprovechando que el organizador estaba vinculado con el mundo de los autos, hubo un pequeño desfile de vehículos antes de la largada y se agitaron las banderas a cuadros en la salida. La directora de Stern Motors, Mariela Spoto y Roberto Gasparetti, Managing Director de Mercedes-Benz fueron los que oficiaron esa partida y una vez que todos salieron ellos mismos se pusieron en la pista y corrieron la misma carrera. Cuando los que organizan son corredores, la pasión se vive así. Los runners no necesariamente son amantes de los autos, pero los que lo son pudieron disfrutar, además, de un simulador en el cual pudieron subirse al auto de Lewis Hamilton y dar unas vueltas virtuales.

El circuito es muy plano y muy rápido, lo que hace que los atletas con ganas de hacer una buena marca pudieran intentarlo (gentileza: Media Maratón Rosario)

Los cupos se agotaron y la carrera fue una fiesta. Cada ciudad debería tener sus competencias, pero por encima de eso cada una debería tener este nivel. El ganador de los 21 Km fue un atleta de nivel internacional, nada menos que José Zabala, quien realizó una gran marca de 01:06:36 y en damas fue otra atleta de elite, Carolina Lozano, cuya gran trayectoria no incluía, hasta ahora, carreras de calle. Con una marca de 01:18:16, la corredora no sólo fue la mujer más rápida, sino que logró su victoria en su debut en los 21 Km. Ambos ganadores se llevaron 100.000 pesos de premio y la alegría de figurar ya como los primeros ganadores de los 21 Km de Mercedes-Benz by Stern, en Rosario.

Las carreras nuevas bien organizadas siempre deben ser apoyadas, porque además de ofrecer una nueva opción, empujan a las demás competencias a buscar la excelencia.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

