Salud

Una ex figura del fútbol inglés reveló cómo un indicio sutil lo alertó sobre un cáncer de piel: “Era raro”

Paul Merson recordó que la alarma llegó durante unas vacaciones familiares. Sus definiciones sobre concientización y prevención

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El exfutbolista detectó el cáncer de piel después de que un lunar en la espalda sangrara durante unas vacaciones con su familia /REUTERS
El exfutbolista detectó el cáncer de piel después de que un lunar en la espalda sangrara durante unas vacaciones con su familia /REUTERS

El diagnóstico de cáncer de piel marcó un punto de inflexión en la vida de Paul Merson, ex futbolista del Arsenal y de la selección de Inglaterra.

El propio Merson relató que el impacto de escuchar la palabra “melanoma” a los 43 años fue superior al temor generado por sus antiguas adicciones al juego, el alcohol y la cocaína. “Fue más aterrador que todo eso”, admitió a Daily Mail.

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Merson descubrió que tenía melanoma después de notar que un lunar en el centro de su espalda “estaba sangrando” mientras estaba de vacaciones con su familia. Aunque llevaba años observando cambios en ese lunar, postergó visitar al médico hasta ese momento crucial, cuando una mancha inesperada en su camiseta blanca le alertó del riesgo. El diagnóstico fue inmediato y, tras una intervención quirúrgica, los cirujanos extirparon el lunar y utilizaron 50 puntos de sutura para cerrar la herida.

El exfutbolista británico confesó que durante años había ignorado síntomas evidentes. Sabía que algo no marchaba bien, pero aplazó la consulta por temor o descuido. Además, señaló que la concienciación sobre el uso de protección solar era escasa a lo largo de su carrera, a pesar de su frecuente exposición al sol durante los entrenamientos.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los especialistas le advirtieron a Merson que un retraso de dos meses habría permitido que el melanoma se diseminara a otros órganos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de melanoma y la operación de Paul Merson

Cuando finalmente decidió acudir al especialista, Paul Merson recibió sin demora el diagnóstico de melanoma, el tipo más grave de cáncer de piel. Los médicos le advirtieron que un retraso de solo dos meses habría permitido que el cáncer se diseminara a otros órganos. Un día después, los cirujanos actuaron rápidamente para extirpar el lunar maligno.

Merson destacó la importancia de haber podido acceder a tratamiento privado, pues no todos los pacientes logran atención tan ágil. Tras la operación, siguió un riguroso control médico en Harley Street, donde cada seis meses compartía la sala de espera con personas que no siempre recibían buenas noticias.

Aquella etapa lo marcó de manera duradera. Reconoce haber pospuesto el control médico, en parte, por miedo y por no querer afrontar la realidad. “Sabía que algo no andaba bien, pero lo dejé pasar. No sé si era por ser hombre, por temor o por otra razón, pero nunca debí esperar tanto”, confesó.

El llamado de Paul Merson a la prevención del cáncer de piel

Con el paso del tiempo, Merson se ha convertido en un firme defensor de la prevención del cáncer de piel. Resalta que la exposición al sol y el uso de camas de bronceado son factores de riesgo principales, y apunta que el uso regular de protector solar es la herramienta más eficaz para reducir el peligro, incluso en días nublados.

Solo en el Reino Unido se registran cerca de 19.400 casos nuevos de melanoma por año y más de uno de cada tres adultos no usa protector solar en verano (Imagen Ilustrativa Infobae)
Solo en el Reino Unido se registran cerca de 19.400 casos nuevos de melanoma por año y más de uno de cada tres adultos no usa protector solar en verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El melanoma es un cáncer de piel que se origina en los melanocitos, las células que producen la melanina, el pigmento que da color a la piel, según Mayo Clinic. No se conoce la causa exacta, pero la exposición a la luz ultravioleta provoca la mayoría de los casos. Esa radiación puede proceder del sol o de lámparas y camas bronceadoras, y limitar la exposición puede reducir el riesgo.

Para Mayo Clinic, este tipo de cáncer suele aparecer en zonas de piel expuestas al sol, como brazos, espalda, cara y piernas. También puede formarse en los ojos y, en raras ocasiones, en el interior del cuerpo, como en la nariz o la garganta.

De acuerdo con cifras recogidas por el Daily Mail, en el Reino Unido se registran cerca de 19.400 casos nuevos de melanoma cada año y aproximadamente 2.600 muertes por esta enfermedad. A pesar de estos datos, una reciente encuesta en el país reveló que más de uno de cada tres adultos no utiliza protección solar durante el verano.

Merson critica la idea persistente de que no se necesita protector solar en ausencia de calor. Advierte que los rayos UV penetran la piel incluso en días nublados.

El exjugador insiste en que el mayor desafío personal fue asumir que bastaba con haber sido más cuidadoso o acudir temprano al médico para evitar el sufrimiento vivido. Este sentimiento impulsa su actual labor de concienciación y su llamado a que jóvenes y adultos adopten hábitos responsables para proteger su salud.

La experiencia le dejó una convicción clara: la prevención y el cuidado personal pueden marcar la diferencia, evitando que una decisión aparentemente inocente como buscar un bronceado perfecto se convierta en una amenaza para la vida.

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