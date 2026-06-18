El Salvador

Centroamérica y República Dominicana recibieron 31.2 millones de visitantes en 2025

Las llegadas subieron 5.5% interanual, con 22.5 millones de turistas y 6.5 millones de cruceristas, mientras el gasto diario promedió USD 152.4 y la ocupación hotelera fue de 65.5%

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De acuerdo al SITCA la llegada de viajeros creció 5.5% interanual. Desde 2008, el flujo anual pasó de 3.2 millones a 8.7 millones en 2025, con caídas en 2020 y 2022 y recuperación posterior.
De acuerdo al SITCA la llegada de viajeros creció 5.5% interanual. Desde 2008, el flujo anual pasó de 3.2 millones a 8.7 millones en 2025, con caídas en 2020 y 2022 y recuperación posterior.

El turismo en SICA generó USD 30,617,6 millones en 2025 y 1.2 millones de empleos entre puestos directos e indirectos. República Dominicana encabezó los ingresos con 37%, seguida por Panamá con 21.5%, Costa Rica con 18.1%, El Salvador con 11.9%, Guatemala con 4.5% y Belice con 2.7%, según el reporte de la Decretaría de Integración Turística Centroamericana , SITCA.

La variación interanual de los ingresos mostró alzas en Panamá (9.7%), El Salvador (6.6%), Guatemala (5%), República Dominicana (3.2%), Nicaragua (3.1%), Belice (2.5%), Costa Rica (2%) y Honduras (0.2%).

Punta Cana es el destino favorito de los colombianos en el exterior para Semana Santa 2026 - crédito Turismo de la República Dominicana/página web oficial
Punta Cana es el destino favorito de los colombianos en el exterior para Semana Santa 2026 - crédito Turismo de la República Dominicana/página web oficial

En el empleo turístico, Panamá concentró 62.4% del total, seguida por República Dominicana (17%), Costa Rica (13.9%), Nicaragua (4.8%) y Belice (1.8%).

Cambios en empleo e ingresos

En la generación de empleo, Belice aumentó 10%, Nicaragua 6.3%, Panamá 2.9% y República Dominicana 1%. Costa Rica registró una caída de 8.7%, mientras que Guatemala y Honduras informaron una disminución total (-100%).

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La región SICA recibió 31.2 millones de visitantes, de los cuales 22.5 millones fueron turistas y 2,344 llegaron en cruceros. El gasto promedio diario fue de USD 152.4 y la ocupación hotelera alcanzó 65.5%.

Infografía 'Región en Cifras 2025' con estadísticas de turismo y economía regional, mostrando iconos, cifras de visitantes y cruceros, y gráficos sobre motivos de viaje y destinos.
La infografía "Región en Cifras 2025" detalla el desempeño del turismo y la economía regional con 31,2 millones de visitantes, 22,5 millones de turistas, e ingresos de USD 30.617,6 millones, destacando la distribución de motivos de viaje y llegadas de cruceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegadas, motivos de viaje y origen

De acuerdo al SITCA la llegada de viajeros creció 5.5% interanual. Desde 2008, el flujo anual pasó de 3.2 millones a 8.7 millones en 2025, con caídas en 2020 y 2022 y recuperación posterior.

El 72.3% de los viajeros llegó como turistas receptivos y el 27.7% como excursionistas. Por país de destino, República Dominicana atrajo 12 millones de visitantes, seguida por El Salvador (4 millones), Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá (3 millones cada uno), Belice (2 millones) y Nicaragua (1 millón).

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Las mayores variaciones interanuales de llegadas se registraron en Honduras (11.6%), Guatemala (10.7%), Panamá (8.3%) y Belice (5.4%). Por motivos de viaje, el 64,1% correspondió a vacaciones y ocio, 23.8% a visita a familiares y amigos, 6.1% a negocios, 4.6% a otros motivos y 1.4% a congresos.

El turismo en El Salvador durante Semana Santa impactó de forma inmediata en la economía local y amplificó el posicionamiento del país en Centroamérica. (Cortesía: Instituto Salvadoreño de Turismo)
El turismo en El Salvador durante Semana Santa impactó de forma inmediata en la economía local y amplificó el posicionamiento del país en Centroamérica. (Cortesía: Instituto Salvadoreño de Turismo)

Las vías de ingreso fueron mayoritariamente aéreas (77.9%), seguidas por terrestres (22%) y marítimas (0.2%). República Dominicana recibió la totalidad de sus turistas por vía aérea, mientras que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua combinaron rutas aéreas y terrestres.

El principal origen de los turistas fue América del Norte (52.8%), seguida por América Central (21.3%), América del Sur (11.7%), Europa (9.9%) y el Caribe (2.6%). Entre los países emisores se ubicaron Estados Unidos (6.2 millones), Canadá (5 millones), Guatemala (1.3 millones) y El Salvador (1.2 millones).

Cruceros y cruceristas

La región recibió 2,344 cruceros en 2025, con una variación interanual de 8.9%. Los cruceristas sumaron 6.5 millones, 7.9% más que el año anterior, detalló el informe del SITCA.

República Dominicana lideró en arribos de cruceros (40.1%) y cruceristas (43.4%), seguida por Honduras (21.4% y 30.5%, respectivamente), Belice (14.4% y 14,9%) y Panamá (8.5% y 5.3%).

El crecimiento en arribos de cruceros se registró en El Salvador (600%), Guatemala (60.5%), República Dominicana (14.1%), Honduras (9.6%), Belice (9.4%) y Panamá (1%). Costa Rica mostró una disminución de 8.6%.

El crucero de lujo Hebridean Sky arribó al puerto de La Unión en El Salvador, marcando la tercera llegada de cruceros en 2026 y afianzando el crecimiento turístico. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)
El crucero de lujo Hebridean Sky arribó al puerto de La Unión en El Salvador, marcando la tercera llegada de cruceros en 2026 y afianzando el crecimiento turístico. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

Hospedaje y agencias de viaje

La oferta hotelera regional en 2025 comprendió 14,600 establecimientos y 313,400 habitaciones. Guatemala concentró 30% de los hoteles, seguida por Costa Rica (21.2%), Honduras (12.3%), Belice (9.4%), Panamá (8.4%), Nicaragua (7.7%) y República Dominicana (7.1%).

Punta Cana concentró el 66% de las llegadas aéreas a la República Dominicana entre enero y mayo, por delante de Las Américas, Cibao y Puerto Plata. (Cortesía: Punta Cana Airport)
Punta Cana concentró el 66% de las llegadas aéreas a la República Dominicana entre enero y mayo, por delante de Las Américas, Cibao y Puerto Plata. (Cortesía: Punta Cana Airport)

En cantidad de habitaciones, los mayores porcentajes correspondieron a República Dominicana (27%), Guatemala (22%), Costa Rica (18.2%), Panamá (11.5%), Honduras (10.1%) y Nicaragua (4.5%). La ocupación hotelera más alta se registró en Guatemala (74%) y República Dominicana (71%).

En agencias de viaje, República Dominicana tuvo 30.9% del total regional, seguida por Guatemala (19.7%), Costa Rica (18.2%), Panamá (14.1%), Honduras (9.3%) y El Salvador (5.5%). Belice registró una caída total en agencias (-100%).

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