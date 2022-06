La fortaleza mental del corredor también se puede entrenar: las claves para lograrlo

Santiago García explica cómo entrenar la fortaleza mental en los corredores

Para correr bien hay que entrenar el cuerpo. Es con un trabajo metódico, constante, buscando la manera de estar en forma para rendir más. Sin embargo, para ser un deportista completo también es importante entrenar la mente . La fortaleza mental no lo es todo, pero tiene un peso mucho mayor del que muchos creen.

Es la mente la que lleva a un corredor no solo a mejorar en general, sino a cosas tan simples como salir a correr siempre o aprender a disfrutar cada momento. Todas esas cosas están en el cerebro del corredor y eso, por supuesto, también se puede entrenar.

Correr es un proceso que lleva años de trabajo para alcanzar su punto más alto . En el medio, cada entrenamiento es motivo de felicidad, por eso correr es tan placentero como deporte. Se necesita convicción para comenzar y fortaleza mental para conservar la continuidad.

Romper la inercia no es tan complicado porque empezar a correr incluye la alegría de empezar algo nuevo. Luego de las primeras semanas los corredores se dividen entre los que están eufóricos y ya nunca más dejan de correr y aquellos que desean hacerlo pero mentalmente escuchan sus propias voces negativas. Motivos para no ir a entrenar hay infinitos y la mayoría son excusas mentales.

Por eso es importante que el corredor tenga un registro claro de como se sentía antes de ir a entrenar y también después. Siempre es placentero entrenar y más allá de los días buenos y malos, la alegría del trabajo hecho produce una enorme sensación de bienestar . Recordarlo es algo que también debe entrenarse. Cuando hay dudas para salir a correr, hay que pensar en la felicidad del entrenamiento.

Muchas veces un corredor les teme a los entrenamientos más difíciles. Cada corredor tiene un tipo de trabajo que prefiere por encima de otro. Hay quienes disfrutan las pasadas breves y rápidas, otros más a gusto con las más largas y de resistencia. Hay quienes aman los fondos y los que prefieren las cuestas. En todos los casos, los entrenamientos que nos salen más fácil no merecen mayor apoyo. Salen y todo está en orden. Hay que concentrarse en los que nos resultan más complicados. Ahí es donde se juega la confianza del runner.

Lograr lo difícil fortalece tanto el cuerpo como la cabeza . Jamás hay que perderse uno de esos entrenamientos, porque hacerlo socava, sutilmente, nuestra confianza. Es muy importante esto. Si justo el día del entrenamiento difícil aparecen las excusas, hay que saber que son solo eso y nuestra mente debe identificarlo.

En el libro Correr: Entrenamiento de la fuerza mental de Matt Fitzgerald se describen muchos de los elementos que aquí estamos comentando. Entre otras cosas se habla de algo que muchos olvidan: cada corredor es distinto y cada uno debe evaluarse en sus propios términos. Cada atleta tiene un camino, un proceso, un cuerpo que le dio la naturaleza y un temple para entrenarlo de la mejor forma posible .

Hay una frase de Ian Thompson en ese libro que lo explica muy bien: “Cuando corro bien, estoy feliz y cuando estoy feliz, corro bien”. Todos los que corremos sabemos a que se refiere y no debemos distraernos de ese mensaje tan simple como vital. Es un círculo virtuoso del que uno a veces sale, pero a no desanimarse. Un corredor puede tener un bajón mental, pero al final se recupera. Los baches mentales son pasajeros, eso es algo de lo que también hay que tomar nota.

Buscar objetivos es también un motivador fundamental . Como diría Emil Zátopek, el legendario maratonista, un corredor debe correr con sueños en el corazón. Eso no es solo para los profesionales, también para los aficionados. Un objetivo puede ser una carrera, lo que siempre es muy bueno, pero también puede ser una cantidad de kilómetros semanales, un ritmo de entrenamiento, completar algo que habitualmente no nos salía.

Un corredor novato puede plantearse como objetivo sumar un día de entrenamiento o realizar una serie más de un trabajo. Los objetivos varían, pero como tales, trazan un camino a recorrer. Todo el proceso es el fin en sí mismo. Muchas veces el final del camino no tiene el mismo peso que los meses transcurridos para lograrlo. Miles de entrenamientos para decenas de carreras. Así es el trayecto de un runner.

Tomar nota de lo bueno y de lo malo. Si algo falla, ver qué ocurrió y tratar de entender el motivo. Por eso es tan importante un entrenador que responda a inquietudes que quien no ha estudiado no puede resolver. Pero sí se puede tomar nota. De lo malo, pero también de lo bueno.

¿Por qué un entrenamiento salió bien? Muchas veces la respuesta es la confianza mental que aumenta y crece con cada sesión lograda. Tomar nota mental o, directamente, hacerlo en papel o en las aplicaciones. Ver la suma de kilómetros semanal, mensual, anual. Comparar los ritmos de los trabajos iguales, ver si hubo progreso o si mantuvimos la calidad. Anotar la situación climática, las condiciones en las cuales se ha corrido.

Visualizar el trabajo antes de realizarlo. Eso vale para los entrenamientos y aún más para las carreras . Cuando vamos a correr hay que pensar en la carrera, imaginar la llegada mil veces, pensar en el esfuerzo a realizar y cómo lo vamos a conseguir.

Tener un mantra en las carreras es una herramienta muy importante. Una frase breve o una palabra que el corredor debe repetir para mantener la concentración y la fuerza mental. Mil pensamientos atacan a un atleta en una competencia y un mantra que nos limpie y nos aleje de las ideas negativas es muy importante. Su valor es mucho mayor de lo que se puede creer en un principio. Cuánto más larga es la competencia, mayor relevancia puede cobrar tener un mantra con nosotros. A veces puede ser una palabra de aliento a uno mismo, una recompensa mental para cada kilómetro recorrido.

Cada corredor tiene su plan y su entrenamiento. No hay dos iguales. Para los aficionados la felicidad es un elemento primordial. Mejorar requiere esfuerzo, sufrimiento y mucho empeño. Pero la recompensa es enorme, incomparable, definitiva.

Ser feliz es parte del plan, siempre. Pero estar feliz no significa estar satisfecho. Una vez que un corredor se conforma, se estanca . Cuando todo sale bien, es normal sentirse contento, pero ahí no termina el camino. Tener ganas de seguir es la parte final del entrenamiento mental. Nuevos objetivos adaptados a cada nueva realidad. Variar, cambiar, crecer, moverse. Si algo nos hace felices no hay motivo para dejar de hacerlo.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

