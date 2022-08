Medio maratón de Buenos Aires: consejos para correr 21 km por primera vez

Consejos para correr por primera vez un medio maratón

Mañana se corre en Buenos Aires el medio maratón de la ciudad. Es una carrera multitudinaria de alrededor de veinte mil corredores, por lo cual se necesitan tener en cuenta varias cosas a la hora de participar, más aún cuando se es un corredor novato. Siempre es una experiencia inolvidable correr una distancia nueva, por lo cual la primera gran noticia es que es un evento para atesorar.

La carrera empieza antes del día de la competencia. Se debe entrenar a conciencia y saber que a la hora de competir uno debe ser sincero con uno mismo acerca de qué tan buena ha sido esa preparación . Si no hay sido óptima, se deberá ser realista a la hora de elegir un ritmo y una estrategia.

Cuando falta solo una semana, la suerte ya está echada en ese aspecto, no se puede hacer más, solo los últimos entrenamientos suaves y descansar. Es conveniente bajar la carga de kilómetros en los días previos para estar bien a punto.

Disfrutar del entorno es bueno, siempre manteniendo la concentración en la carrera (Maratón Buenos Aires)

Cuidar más que nunca la dieta y la hidratación y dormir bien los días previos . La noche anterior el estrés suele hacer que sea difícil dormir bien, por lo que es mejor dormir una buena cantidad de horas la noche del viernes, en este caso. Aunque no se duerma la noche previa a la competencia, permanecer acostado para que las piernas descansen.

Dejar todo bien ordenado antes de irse a dormir. Desplegar todo lo necesario para la carrera de forma tal que podamos verlo y hacer un chequeo de que no falte nada. Repasar un par de veces antes de irse a dormir. Buscar cosas a último momento recién levantados suele producir olvidos y nervios innecesarios . Todo lo que nos vamos a poner y los accesorios que usamos.

No olvidarse de la vaselina para evitar roces ni de los alfileres de gancho para el dorsal. Cargar la batería del reloj, algo que a más de uno le ha fallado. Si es posible no guardar todo, dejarlo desplegado para luego vestirse tranquilo en la mañana.

El primer medio maratón requiere prudencia. Hay tiempo para acelerar si salimos más lento, pero si salimos demasiado rápido vamos a sufrir en los kilómetros finales (Nicolás Stulberg)

Los medios maratones suelen ser temprano en la mañana, así que irse a dormir un poco antes de lo habitual y levantarse con tiempo. Desayunar lo que uno desayuna habitualmente, tal un poco más, pero nada que difiera demasiado. No desayunar algo nuevo ese día. No olvidar estar hidratados. Ir al baño, el gran tema de los corredores . Despertarse con tiempo para que no falte eso, cada uno conoce su cuerpo. Llevar pañuelos de papel en el kit, siempre.

Llegar al lugar de la carrera con tiempo. Habiendo investigado lo mejor posible los accesos y calculando todo para que sobre tiempo . Algo, siempre, pasa, por lo cual un extra de precaución no viene mal. Recuerden que hay que llegar, saber donde dejar la ropa y entrar en calor. Si pueden tener un buzo o una manta para descartar, podrán dejar la ropa antes e ir a la zona de largada propiamente dicha con tiempo. El buzo o la manta lo tiran antes de arrancar.

Un poco de frío antes de largar está bien, mucho frío no, porque consume energía. Entrar en calor correctamente, en particular los movimientos articulares, que no sea una salida en frío. Las carreras multitudinarias requieren entrar antes a los corrales, lo que siempre es un problema, pero es así.

En la largada no se ubiquen en un lugar que no corresponda a su ritmo . Salir con gente mucho más rápida es peligroso y frustrante. Respetar al prójimo y a la seguridad de todos. Sean sinceros con ustedes mismos, ubíquense donde les corresponde. Si son rápidos, pueden ir más adelante. Concéntrense en la carrera, no salgan distraídos, pongan todo en esos primeros metros para no chocarse con los demás. No busquen cámaras, busquen su ritmo y avancen. Habrá cámaras más adelante, cuando no sea todo un mar de gente.

Cuidar más que nunca la dieta y la hidratación y dormir bien los días previos. La noche anterior el estrés suele hacer que sea difícil dormir bien (Thomas Khazki)

El primer medio maratón requiere prudencia. Hay tiempo para acelerar si salimos más lento, pero si salimos demasiado rápido vamos a sufrir en los kilómetros finales . Sufrir, si uno corre fuerte, se sufre siempre, pero una cosa es pelear por mantener el ritmo o acelerar, y otra es perder mucha velocidad y sufrir por el agotamiento antes de tiempo.

Ser conservador es un buen consejo para uno novato, en particular porque son 21 Km y por lo tanto se puede acelerar si tenemos resto más adelante. Ir de más despacio a más rápido, lo que además permite pasar más gente, una gran inyección de motivación que ayuda aún más al corredor.

No saltearse los puestos de hidratación, usarlos todos. Al principio puede parecer que no se los necesita, pero con el correr de los kilómetros es tarde si nos deshidratamos. Averiguar donde están si uno quiere certezas. Correr lo más parejo posible, para encontrar un buen ritmo y quedarse en eso. Se puede perder un par de segundos en una subida y recuperarlos luego en las bajadas.

(Thomas Khazki)

Evaluar la carrera por partes, siendo clave evaluar como nos sentimos en la mitad. Si al llegar al kilómetro 11 estamos muy bien, se puede intentar subir el ritmo. Dejar un poco, tan solo un poco, para arremeter al final. En los últimos 500 mts todos pueden acelerar si han planificado la carrera, pero si se puede ir subiendo la velocidad en los últimos tres o cuatro, es un final hermoso.

Disfrutar del entorno es bueno, siempre manteniendo la concentración en la carrera . Disfrutar del momento y a la vez tomárselo en serio. La emoción de pasar los kilómetros de una media maratón por primera vez es algo realmente bello. Cuando se ve el arco de llegada la emoción es total. Un detalle pequeño pero lindo es correr con todo lo que uno tiene hasta pasar el arco, no aflojar ni un instante en ese metro final, pero no cruzar los brazos para apagar el cronómetro hasta dos o tres pasos después. Si tenemos suerte, una foto inmortalizará nuestro número de dorsal de ese momento histórico en nuestra vida runner .

Los novatos y los veteranos aman por igual participar de una carrera así. Todos conviven en el mismo circuito y todos pasan la misma meta. La medalla, un pedazo de metal, tiene un valor gigante. Lo que parecía tan lejano se ha vuelto verdad, tenemos derecho a estar orgullosos . Que nada ni nadie nos impida disfrutarlo.

Es un consejo sencillo pero que hay que repetir, corremos porque nos hace felices, debemos, por el esfuerzo enorme que hemos hecho, disfrutar, disfrutar y disfrutar.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

SEGUIR LEYENDO: