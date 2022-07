¿La creatividad puede ser absurda?: para resolver estos 3 ejercicios se necesitan ideas disparatadas

(Shutterstock)

Según se afirma desde Ineco Organizaciones, la creatividad es la tercera competencia más valorada en el mercado laboral. Es una habilidad que ha sido importante en el pasado, lo es en el presente y sin duda lo será en el futuro.

Por ello, aquellas personas que logren potenciar su creatividad tendrán mejores herramientas para enfrentarse a los desafíos del futuro.

Pensar “fuera de la caja” o “out of the box” es un concepto muy utilizado en creatividad. Podemos preguntarnos ¿qué es la caja? Y la respuesta en sencilla: es un límite dentro de nuestra propia mente.

Un límite entre lo que conocemos y lo que todavía no hemos pensado. “Para pensar fuera de la caja, tenemos que pensar en algo absurdo, algo que aparentemente no sea relevante y resistir la tentación de volver a la caja (lo conocido) y al esto no tiene sentido”, dice la licenciada Agostina Galiani, Integrante del Departamento de Neuropsicología y Rehabilitación Cognitiva en INECO.

Aquí cuatro ejercicios para pensar fuera de la -famosa-caja.

Soluciones:

Ejercicio 1: en este primer ejercicio hay que saber que todos los números empiezan con la letra D, y no hay ningún otro número con D entre el 19 y el 200. Si uno ve números, piensa en números. Salir fuera de la caja implica pensar alternativas diferentes, aunque parezcan absurdas.

Ejercicio 2: realizar 4 líneas rectas para pasar por todos los puntos, sin pasar 2 veces por el mismo punto.

Ejercicio 3: cuadrado-cartón-abierto: caja

