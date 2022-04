L-tirosina: cómo obtener un aminoácido que puede reducir el estrés y aumentar la felicidad

Qué es la L-Tirosina, el aminoácido que colabora con la baja del estrés (Getty Images)

Las recetas para afrontar y reducir al estrés son muy variadas y se ajustan al gusto de cada “consumidor” . Sin embargo, no todas se relacionan con la actividad física. Recientemente se descubrió el rol que tiene un fuerte aminoácido denominado L-tirosina, el cual es calificado como no esencial pese a que sobre esta sustancia recae una fuerte particularidad. Según advirtieron, colabora en la disminución del estrés, mientas que, por el otro lado, aumenta la felicidad y la memoria.

También conocido como tirosina, este aminoácido puede adquirirse en cantidades reducidas, aunque se ingiere normalmente en algunos de los alimentos que ya se encuentran incluidos en la dieta diaria de gran parte de la población mundial.

“A la tirosina la podemos encontrar naturalmente en los productos lácteos, el huevo, la palta, algunas semillas y frutos secos y carne roja y blanca, como el pollo o pescado”, señaló Julieta Pomerantz, licenciada en Nutrición, en diálogo con Infobae.

Los expertos advierten que la L-tirosina puede ingerirse tras consumir alimentos lácteos (Getty Images)

Asimismo, los expertos advierten que, en el caso de aquellos que tengan una dieta basada en plantas, tales como vegetarianos y veganos, este aminoácido pude adquirirse al ingerir nueces, frijoles, avena, trigo y proteínas de soya, tales como el tofu y el tempeh. “Generalmente, los aminoácidos ayudan a que el cuerpo funcione correctamente, además del sistema inmunológico, los músculos, la digestión, entre otros aspectos”, dice Grimm.

Según Abby Grimm, dietista registrada de la empresa norteamericana FWDfuel, “ la L-tirosina es un aminoácido no esencial, que también se conoce como los componentes básicos de las proteínas ”. Asimismo, señaló que pese a que tenga el mote de no esencial, no significa que no sea necesario para el organismo, si no que el cuerpo es capaz de generarlo por si mismo.





Cuál es la función de este aminoácido en el organismo

Los expertos advierten que la función básica de este aminoácido es colaborar con la generación de algunos neurotransmisores muy importantes, es decir en las sustancias químicas del cerebro, tales como: dopamina, epinefrina y norepinefrina. Estas sustancias, en lo momentos de estrés, son liberadas por el organismo, provocando que el cerebro se agote y las personas se sientan deprimidas e incapaces de tener una respuesta favorable y equilibrada ante el estrés.

Una de las grandes fuentes de alimentos que proporcionan L-tirosina son las carnes, como en este caso de res (Getty Images)

Para detectar el comportamiento de la L-tirosina, los científicos centraron sus estudios en el ejército. En estos análisis lograron determinar que este aminoácido colabora en la reducción del deterioro cognitivo en las personas que se encuentran bajo un estrés físico intenso, tales como ausencia de sueño o frío extremo. Sobre esto, Grimm afirmó: “Esencialmente, la L-tirosina puede ayudar con el estado de alerta mental y la capacidad de resolver problemas durante estas situaciones estresantes”.

“ Algunos estudios iniciales prometen que la L-tirosina también podría ayudar con la memoria y el rendimiento cuando se está bajo estrés mental o emocional “, agregó la experta norteamericana, quien además afirmó que puede ser útil para que las personas se mantengan alertas aunque no cuenten con mucho descanso.

Algunos estudios se centraron en grandes concentraciones de tirosina, las cuales no pueden obtenerse mediante los alimentos. Sin embargo, los expertos advierten que no es necesario recurrir a suplementos dietario, ya que no solo se produce de forma natural en el organismo, sino que puede encontrarse en un gran número de alimentos. Por lo cual advirtieron que son bajas las chances de sufrir deficiencia de L-tirosina.

Los vegetarianos pueden encontrar esta sustancia en nueces y semillas, según enumeraron los expertos (Getty Images)

Es más, los científicos aseguraron que al momento de enfrentar factores estresantes, se puede aumentar el consumo de tirosina mediante una dieta rica en los alimentos que contengan este aminoácido no esencial. Aunque aclararon que, de necesitar una incremento considerable de los niveles de esta sustancia, antes de optar por un suplemento se debe recurrir a un especialista para que pueda guiar la dieta de la mejor manera posible, ya que las versiones “sintéticas” pueden tener interacciones con otros medicamentos.

“La buena noticia es que los alimentos que contienen naturalmente L-tirosina también forman parte de una dieta completa y rica en nutrientes, que podría hacerte sentir más feliz y saludable por múltiples razones, incluido el sabor”, concluyó Grimm.

