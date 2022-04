Desayuno y merienda: cuatro ideas de tostadas diferentes y nutritivas

Cuatro Versiones De Tostadas Nutritivas - Nutrición #Informe

Siempre te hablo de la importancia que tiene incorporar el desayuno como hábito porque corta con el ayuno de la noche y nos da la energía para arrancar las diferentes actividades del día.

Además, entre otros beneficios previene el sobrepeso y algunas enfermedades bastante complicadas.

Seguramente estás aburrido de las clásicas tostadas con queso y mermelada todos los días. Por eso me puse a buscar, un poco creativamente, y hoy les traje algunas recomendaciones de tostadas diferentes y muy nutritivas.

Cuatro tostadas novedosas

1-Tomate y palta

Queso untable, tomate y pedacitos de palta

A la primera opción de tostada le vamos aponer queso untable, tomate y pedacitos de palta. Siempre te recomiendo que elijas pan integral porque va a tener mayor cantidad de fibra y esto te va a dar mucha más saciedad y entonces vas a comer un poco menos.

Además con la palta vas a obtener ácidos grasos que son protectores del corazón y de las arterias, antioxidantes junto con el tomate y mucha vitamina C.

2-Palta y huevo

Palta pisada y huevo

A la opción número dos llevará también un poco de palta, pero en este caso la vamos a pisar y la vamos a untar, agregamos un poquito de pimienta y arriba vamos a hacer una especie de huevo revuelto. Esta es una tostada para esos días que necesitás mucha energía por más tiempo porque con la fibra del pan más las proteínas del huevo te vas a sentir con saciedad por varias horas.

3-Mantequilla de maní y frutas

Mantequilla de maní y frutas

Como tercera opción, siempre con pan integral, le vamos a poner un poco de mantequilla de maní para variar todo lo que es el dulce de leche, la mermelada y el queso untable que usamos siempre.

¡Ojo porque la mantequilla de maní está de moda! Es buena, tiene un buen perfil de grasas, pero también es bastante calórica, así que no te excedas con la porción y arriba le podés poner frutas. A mi me encanta con banana y algunos arándanos o un pedacito de durazno y cualquier fruta que tengas en la heladera le va a quedar increíble.

4-Queso, tomate y albahaca

Queso albahaca y tomate

La cuarta opción es ideal para una merienda cuando llegás con mucho hambre a casa porque es tostada, le vamos a poner bastante queso untable, queso cremoso, si es light mejor porque va a tener una cantidad reducida de grasa saturada y le vamos a cortar tomate en rodajitas finitas y arriba albahaca. Es una especie de tostada caprese que va muy bien con alguna infusión , siempre sin azúcar, un mate, un café con leche o una bebida refrescante.

Como mencionaba, se trata de opciones especialmente para el desayuno. Existe mucha evidencia científica de calidad que demuestra que no desayunar puede generarnos más hambre y necesitemos compensar esa energía que no consumimos durante el almuerzo. En cambio, las personas que desayunan terminan gastando más energía al final del día que quienes no lo hacen.

En cuanto a los niños, sabemos que necesitan ese desayuno para mejorar el rendimiento académico y la memoria y obtener mayor margen de atención durante el día. Los niños que desayunan diariamente tienen menos probabilidades de desarrollar obesidad que aquellos que desayunan ocasionalmente, ya que tendrán una mejor alimentación durante el día.

Existe mucha evidencia científica de calidad que demuestra que no desayunar puede generarnos más hambre y necesitemos compensar esa energía que no consumimos durante el almuerzo

¿Es mejor desayunar con más proteínas? Es muy importante la calidad nutricional de ese desayuno, porque justamente serán esos nutrientes los que funcionarán como el primer combustible del día. Si hablamos de las proteínas, son muy beneficiosas porque a nuestro cuerpo le da mucho trabajo digerirlas, por lo tanto, permanecen más tiempo en el estómago brindándonos mayor saciedad.

Está demostrado que los desayunos con mayor cantidad de proteínas favorecen la reducción del apetito, mayor control del peso, menor ingesta de energía durante el día y menos acumulación de grasa corporal.

Romina Pereiro es licenciada en Nutrición (MN 7722)

Edicion: Rocio Klipphan. Realización: Gastón Taylor y Alejandro Beltrame. Producción: Macarena Sánchez

