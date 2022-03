Guía para padres: 4 consejos para ayudar a un niño con sobrepeso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sobrepeso y a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud. En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad constituyen uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial.

El exceso de peso dejó de ser exclusivo de los adultos y se volvió una preocupación para padres y pediatras, que comenzaron a ver cada vez más niños con este problema de salud. Según los últimos datos de la OMS de 2019, en los niños hasta 5 años, el exceso de peso alcanza al 13,6% .

Por eso, es muy importante cuidar la alimentación y ayudar a nuestros hijos cuando tienen sobrepeso. Sin embargo, muchos padres se siente abrumados y no saben por dónde empezar. Aquí un repaso por las dudas más frecuentes.

1 - ¿Tengo que poner a mi hijo a dieta?

Lo recomendable es evitar la palabra dieta. Utilizarla con los chicos puede traer complicaciones en el vínculo con los alimentos. Esto pasa tanto en niños como en adolescentes. Lo aconsejable es fomentar hábitos saludables que impacten en el estilo de vida de toda la familia .

La obesidad es una enfermedad, por lo tanto es importante hablar con los hijos acerca de esto y dejarles en claro que no es su culpa ni se trata de falta de voluntad (Getty Images)

2 - ¿Cómo le digo a mi hijo que está gordo?

Es importante que no poner el foco ni en el peso ni la figura corporal. Conviene conversar directamente con los chicos para entender cuáles son sus preocupaciones y explorar sus dudas . Es bueno hablar para saber si existe algún otro problema familiar, con los amigos, o con la escuela que se ponga en juego al momento de comer. Y además siempre es bueno ofrecerle ayuda tanto familiar como profesional.

3 - ¿ Hay que prohibir algún alimento?

No se trata prohibir ni de eliminar comidas. Justamente la prohibición puede generar más deseo de aquellos alimentos no permitidos . Sí es recomendable explicar que hay algunos platos más convenientes que otros, enseñarle sobre el tamaño de las porciones y detallarles cuáles son los alimentos naturales nos aportan más energía.

4 - ¿Cómo lograr que cambie hábitos?

Es recomendable evitar hablar directamente de peso o de figura corporal, lo aconsejable es apuntar a un plan de alimentación infantil que logre cambios de hábitos (Getty)

Lo ideal es ir de a poco, con objetivos pequeños y muy concretos . No plantear un gran cambio en la alimentación de un día para el otro. Por ejemplo, si no comen fruta, hacer alguna preparación que la incluye. Si no toman agua, se puede preparar una agua saborizada casera, mezclando frutas alguna verdura, algo rico y fresco que les “entre” por los ojos, lo visual es muy importante para los chicos.

La obesidad es una enfermedad, una afección que se caracteriza por el exceso de tejido adiposo (grasa). Esa “grasita”, se va depositando y va alterando el funcionamiento del hígado, del corazón, de los riñones, de los músculos y así se va extendiendo y se va acumulando en todo el cuerpo. Además, esa grasa se transforma también en un “órgano” que produce sustancias inflamatorias afectando tu sistema inmune. Por otro lado, también libera hormonas que influyen en la sensación de hambre y saciedad.

Por todo esto, recordá que la obesidad es una enfermedad, por lo tanto es importante que hables con tu hijo acerca de esto y que le dejes en claro que no es su culpa ni falta de voluntad . Transmitir un mensaje de equipo: que sepa que juntos pueden buscar ayuda profesional para que los contengan y acompañen.

