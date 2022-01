Punta del Este: Ale Lacroix revela de qué se trata el Desafío del Club de las 5 AM y qué es la regla del 20-20-20

El DJ y conductor de televisión, Ale Lacroix, encontró el libro “El Club de las 5 de la mañana”, de Robin Sharma, casi por casualidad mientras hacía tiempo en un aeropuerto. Hoy, asegura que desde que leyó la última página de esa obra, su vida cambió y ahora busca difundir los beneficios de su práctica diaria.

En plena temporada de verano, “El Club de las 5 AM” debuta este 5 de enero, a las 5 de la mañana en Punta del Este y será un encuentro semanal donde l os participantes se encontrarán en la puerta de Enjoy Punta del Este. Se trata de un evento gratuito, pero solo hay que anotarse a través de las redes sociales del hotel y de “El Club de las 5 AM”.

En una entrevista con Infobae en Punta de Este, Ale Lacroix dijo que el objetivo es desafiarse a levantarse antes del amanecer y empezar el día haciendo algo diferente: c onectando con la naturaleza, una actividad deportiva y recreativa, un momento de reflexión e inspiración y la reunión en comunidad.

“ El principio fundamental es levantarse a las 5 AM. Después, hay opciones para aprovechar y maximizar esa hora, llamada la hora sagrada, la de los imperios... la hora en la que todo el mundo duerme y uno aprovecha para estar despierto y encarar un nuevo despertar. En ese espacio de la quietud, de estar en silencio y de que mi teléfono no suene, encontré una hora de creatividad exponencial. Es un cambio muy brutal y, como ese libro me hizo tan bien, quise seguir adelante con lo que su autor pide al final: que si te gusta, lo recomiendes. Me quedé con eso y por eso armé el Club”, expresó Ale Lacroix.

“El libro propone levantarse a las 5 de la mañana y hacer una técnica de 20-20-20 : apenas te levantás, hacés 20 minutos de ejercicio aeróbico intenso (correr, andar en bicicleta, caminar en una cinta), 20 minutos de yoga o meditación, y los últimos 20 minutos son para desarrollo personal y de conocimiento: leer un libro, una capacitación con un audiolibro, o escuchar un podcast”, explica.

Ale Lacroix se ríe cuando recuerda el cambio que este libro provocó en su vida, ya que por su trabajo como DJ, durante 30 años se acostó a las 5 de la mañana . “Es muy interesante lo que sucede, porque a esa hora, no hay distracciones, como el celular. Hoy, te levantás y lo primero que hacés es mirar el teléfono. En invierno, a esa hora es de noche y en verano podés ver unos amaneceres espectaculares”, destacó.

Con este encuentro -que se llevará a cabo el 5 de enero en Enjoy Punta del Este y será gratis-Lacroix celebrará el primer aniversario de sus reuniones mensuales con todas aquellas personas que ya adoptaron este cambio de vida, por la difusión que el DJ le sigue dando.

El 5 de diciembre de 2019, a través de sus redes sociales, convocó al primer encuentro para aquellos que se animaran a levantarse a esa hora y lo acompañaran a correr. Le pidió a sus hijos que fueran y pensó que no iba a ir nadie. Pero se equivocó.

“ Vino una sola persona, quien terminó siendo el primer integrante del Club, pero para mí fue un montón. A partir de ahí, empecé a convocar todos los 5 de cada mes para hacer 5 kilómetros de la manera que uno quiera: caminando, corriendo, patinando, en skate, en silla de ruedas o en bicicleta . El encuentro fue creciendo poco a poco, incluso en medio de la pandemia. Un día vinieron unos chicos desde Avellaneda, que se habían levantado a las 3 y media de la madrugada para llegar a tiempo. Entonces pensé: “Acá hay algo porque, si esta gente que no conozco se levanta a esa hora para venir a este encuentro a cambio de nada -porque no había regalos, ni sorteos, ni nada- es porque lo que hago vale la pena. Hoy, somos 70 personas. Antes salíamos de la Facultad de Derecho de la UBA pero, como ahora somos más, lo hacemos en el Paseo Costero de Vicente López”. dijo.

“Nos encontramos, hacemos los 5 kilómetros, luego una clase de yoga frente al río y, después, hacemos un desayuno y charlamos. Todo el encuentro dura dos horas. El 5 de enero, a las 5 AM, vamos a hacer los 5 kilómetros saliendo de la entrada de Enioy Punta del Este. Estoy fascinado porque empecé a hacerlo con dos grados en pleno invierno y ahora será frente al mar. Vamos a ver juntos el amanecer, nada menos que en la playa, que es una bendición . Quiero que cada uno pueda sacar su foto de ese momento mágico, vamos a subir a los jardines del hotel para hacer la clase de yoga y, finalmente, tomaremos unos refrescos”, anticipó.

Hoy, el Club ya cuenta con 70 integrantes

“A las 7, ya tuviste un encuentro social, saliste a correr, viste el amanecer en esta ciudad maravillosa e hiciste yoga: entonces, hiciste todo lo que está bien. Digo que es un desafío porque, para levantarse temprano, hay que acostarse temprano y decirle que no a una fiesta, o al último gin tonic. Es un encuentro deportivo y de desarrollo personal, así que hay que dormir y despertarse muy temprano. Pero todos nos sentimos mucho mejor desde que lo practicamos”, aconsejó.

Las tres ventajas que encontró practicando esta regla son tres: “El día me rinde muchísimo más, la conexión que tengo conmigo es mucho mayor y la productividad que genero es impresionante, porque se me despertó más la creatividad. Y eso está científicamente comprobado. Hay mucha gente que hace esta práctica alrededor del mundo. Mis amigos no vienen porque no se quieren acostar temprano, pero viene mucha gente que no conozco y me acompaña. Pero lo que pasa es muy loco, porque a las 7 de la mañana ya tenés una gran parte de al jornada encaminada y, a las 10, ya sacaste el día adelante”, finalizó.





