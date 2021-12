Más juguetes para la playa y menos juegos de mesa: así eligieron los argentinos esta Navidad

En términos generales, las categorías que más crecieron fueron las que tradicionalmente tienen un mejor desempeño en esta etapa del año (Getty Images)

Las ventas de juguetes para la temporada de Navidad registraron un aumento del 8% en las unidades vendidas respecto a la temporada de 2020 y del 10% respecto del 2019. Según informaron a Infobae desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), si bien el confinamiento por la pandemia de COVID-19 precipitó la fama de los juegos de mesa, en términos generales, las categorías que más crecieron fueron las que tradicionalmente tienen un mejor desempeño en esta etapa del año: productos para el aire libre como pelotas inflables, barrenadores, lanza aguas, andadores, monopatines, triciclos, flotadores para pileta y artículos para la arena y la playa.

“Este año mantenemos la campaña de concientización sobre la importancia de los juegos y los juguetes en el desarrollo de la niñez, con una perspectiva de género e inclusión. Al respecto, Poletto destacó: “Los niños y las niñas, no asocian juguetes con colores y géneros, solo les importa jugar y nosotros como adultos, debemos dejar que elijan sin limitaciones ni estereotipos que no se corresponden al cambio de época que estamos viviendo, con una mirada más equitativa e inclusiva”.

A partir del 8 de diciembre, el nivel de actividad registró una mejora tras una desaceleración de su crecimiento en los meses de octubre y noviembre. No obstante, la semana pasada, con el desarrollo de la Noche de las Jugueterías el pasado jueves 16 de diciembre, evento organizado por la CAIJ con una adhesión de 2.000 comercios en todo el país, se activaron las ventas con un fuerte aprovechamiento de las promociones bancarias y el programa Ahora 12.

“Con la salida de la pandemia a partir del plan de vacunación que llevó adelante el Gobierno, las familias vuelven a reunirse y a festejar por lo que hemos notado una buena demanda de juguetes”, aseveró Emmanuel Poletto, presidente de la CAIJ, y anticipó que el ticket promedio se ubicó en torno a los $1500 por juguete tomando una muestra representativa de comercios de todo el país, con juguetes nacionales que se pueden encontrar desde los $350 como camiones y autos de plástico, juguetes para la playa o masas de modelar.

A partir del 8 de diciembre, el nivel de actividad registró una mejora (Getty Images)

En promedio, el incremento de precios de los juguetes nacionales fue del 45% interanual, un incremento inferior a la inflación acumulada en los últimos 12 meses. Por su parte, los juguetes importados tuvieron un alza del 60%, motivado principalmente por los incrementos de los costos de fletes internacionales.

Por su parte, la industria en general está operando a niveles precovid y se están incorporando nuevos empleos, en particular de jóvenes a través del Programa “Te Sumo”. Actualmente ocupa el 70% de la capacidad instalada y planea seguir aumentando y ampliando la utilización de sus capacidades productivas a través de nuevas inversiones que se vienen desarrollando a partir del financiamiento otorgado por el FONDEP a través del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Con la temporada de Reyes Magos, esperamos contar con el balance definitivo del 2021 y dejar la etapa de recuperación para volver a contar con más del 50% del mercado interno, seguir creciendo e incrementar las exportaciones de la industria. En ese sentido, la Cámara ha iniciando un trabajo conjunto con la SEPYME con el objetivo de desarrollar una marca sectorial para posicionarse en el mercado externo”, explicaron desde la CAIJ.

Argentina cuenta con más de 180 fábricas, todas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) familiares altamente competitivas tras haber incorporado maquinaria de última generación y tecnología que permitió automatizar los procesos productivos, obteniendo juguetes con precios accesibles, diseño y sobre todo, seguros.

10 motivos por los que vale la pena tomarse el tiempo de jugar con nuestros hijos

El tiempo de calidad entre padres e hijos es fundamental para la relación que se formará entre ellos. Marcar el camino correcto a través de los juegos es sumamente importante para el desarrollo de los más chicos (Getty Images)

¿Somos conscientes de la importancia de jugar con nuestros hijos? Hablamos de un hábito que muchas veces se pierde, por falta de tiempo, ganas, energía o simplemente, otras prioridades. Sin embargo, es fundamental que los padres puedan brindarle tiempo de calidad y de entretenimiento a sus hijos, no solo por ellos, sino también por el bienestar de los adultos. A través de ello, podrán conocerse mejor mutuamente, y aprender uno del otro. Desde la Asociación de Empresas del Juguete y Afines (AADEJA) comparten 10 razones por las que vale la pena tomarse el tiempo de jugar con nuestros hijos:

1. “Tu mejor yo”: El juego te da la oportunidad de mostrar a tus hijos tu “yo” más amable. Cuando jugamos con nuestros hijos, volvemos a experimentar” ser niños de nuevo, sin apuro, sin interrupciones, posiblemente les mostramos la mejor versión de nosotros mismos. ¡Que no se la pierdan!

2. Creatividad: El juego fomenta el desarrollo de la creatividad. Facilitá y alentá a tu hijo para que desarrolle su creatividad e imaginación sin entrometerte ni guiarle demasiado en su juego y permitiéndole que juegue a lo que quiera, respetando sus combinaciones “sin sentido”. No hay una única forma de jugar, hay muchas, tantas como maneras de ver la vida. ¡Tu hijo te sorprenderá y te enseñará a verlas a vos también!

3. Valores: Jugar juntos permite educar en valores a tus hijos de manera sencilla y en armonía. Nos pasamos la vida intentando inculcar valores que nos cuesta que interioricen, sin darnos cuenta que es durante el juego cuando nuestros hijos se encuentran más receptivos. Intentar dedicar un tiempo al día para jugar y disfrutar de ese momento mágico donde se pueden trabajar valores de una manera lúdica y entretenida es clave.

4. Conocé a tus hijos: Jugar es una maravillosa manera de conocer a tus hijos. Cuando los más chico juegan expresan de manera transparente sus emociones. Jugando con ellos tendrás la oportunidad de conocer lo que les gusta, lo que los enoja o los frustra, incluso lo que les inquieta y te ocultan.

5. Comunicación: El juego te une a tus hijos y mejora la comunicación. Si compartís horas de juego con tu hijo desde edades tempranas como forma de comunicación familiar, y seguís reservando espacios en la adolescencia unidos jugando, podrás ayudarlos a que sean más reflexivos. Estimular su reflexión individual a través de las disyuntivas que se dan en el juego, respetar a los diferentes puntos de vista mientras jugamos contribuirá a disparar verdaderos avances en su desarrollo y también a consolidarlos para que tomen las mejores decisiones posibles.

"Si compartís horas de juego con tu hijo desde edades tempranas como forma de comunicación familiar, y seguís reservando espacios en la adolescencia unidos jugando, podrás ayudarlos a que sean más reflexivos" (Getty Images)

6. Adiós sobreestimulación: Intentá que convivan los dispositivos electrónicos con el juego al aire libre, los juegos y juguetes tradicionales y lúdicos tan beneficiosos para nuestros hijos.

7. Aquí y ahora: Enseñales a tus hijos a centrarse en el “aquí y ahora”. Ayudalos a centrarse en la experiencia del juego, a disfrutar. Estamos en una sociedad en la que parece ser más importante exhibir la vida y compartirla a través de las redes sociales que vivir la experiencia.

8. Inocencia: Protegé su inocencia sin “quemar etapas”. En este mundo tan rápido, la adolescencia se adelanta y aunque es difícil no sucumbir a la presión externa, no adelantes juegos que no le corresponden por edad o por contenidos violentos y/o sexualizados. Permití que sigan siendo niños, que sigan jugando.

9. Juguetes: ¿Cómo elegir un buen juguete o juego para tus hijos? Olvidate de las recetas. Se trata de escogerlos poniéndonos en su lugar. A través de la mirada del niño, preguntate lo siguiente: ¿qué haría con el juguete?, ¿jugará más de 20 minutos o lo dejará guardado en el cajón de los juguetes inservibles?, ¿será un juego versátil?, ¿podrá dejar volar su imaginación? ¿Es adecuado para su edad?

10. Navidad: Jugar juntos en Navidad. La Navidad es el momento más mágico del año para los chicos, la anhelan con ilusión y emoción. Sin embargo, en muchas ocasiones estas fechas se convierten en una carrera de compromisos familiares y actividades que apenas dejan tiempo para jugar de verdad. Estas navidades elegí algún “día de juego”, sin compromisos, sin apuros. Disfruta con tus hijos de esos maravillosos regalos que recibieron , sin que sea una carrera de abrir cajas...disfruta de lo que hay dentro, crea con ellos tu propia historia..

Actividades simples pueden significar un gran aprendizaje. A través de estos momentos, los padres podrán conocer mejor a sus hijos y sorprenderse de ellos, y por su parte, los más chicos podrán disfrutar de sus padres y tomar un modelo a seguir durante su crecimiento.

SEGUIR LEYENDO: