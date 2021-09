Un recorrido imperdible por las 25 islas más lindas y exclusivas del mundo

Sarakiniko, la playa más famosa de la isla Milos, en las Cicladas de Grecia (Getty Images)

La posibilidad de viajar se ha reducido drásticamente desde que estalló la pandemia. Pero, de a poco, los horizontes vuelven a abrirse y viajar aparece como uno de los mayores deseos de las personas en todo el mundo.

Según estudios de diferentes plataformas digitales de viajes, la mayor parte de las personas encuestadas manifestó que sus ganas de viajar se han incrementado notoriamente en comparación al período anterior a la pandemia . En esa línea, el What Travelers want de Expedia Group encontró que el 45% de los viajeros anhela ir a la playa, con actividades al aire libre y estadías más prolongadas que lo habitual, luego de tanto tiempo de no viajar. Tan ansiadas son las vacaciones que el 37% dejaría de usar las redes sociales durante un mes entero a cambio de unas vacaciones.

La encuesta de World’s Best Awards 2021 de Travel + Leisure dio como resultado 25 islas maravillosas alrededor del mundo como las preferidas, según la experiencia de los últimos tres años de sus lectores. Los destinos elegidos incluyen paisajes exquisitos, sitios para poder admirar animales autóctonos, playas con las arenas más blancas y las aguas más azules, paraísos terrenales impregnados de historias, cultura y aventuras.

1) Isla Milos, Grecia

Muchos viajeros la conocen por haber sido el sitio donde se redescubrió la famosa Venus de Milo, una escultura representativa de la antigua Grecia (Getty Images)

Esta pequeña isla está ubicada sobre el mar Egeo, en el archipiélago de las Cícladas. Su naturaleza volcánica ha generado un paisaje único y una joya arqueológica. Con cuevas, aguas termales y al menos 75 playas, los viajeros han sabido respetar la naturaleza del lugar a lo largo del tiempo.

Algunas de las actividades más elegidas allí son navegar para conocer todas sus playas; pasear por el pintoresco pueblo Klima, y conocer Syrmata, sus escondites de pescadores alrededor del mar; bucear en las cuevas de la bahía de Kleftiko; y explorar el castillo de Kastro.

2) Folegandros, Grecia

Callejón en la ciudad Chora, con la arquitectura típica que la caracteriza. Está construida junto a un acantilado y cerrada al tráfico (Getty Images)

Es la isla griega más pequeña del mar Egeo, con solo 32 km². Está ubicada entre las islas de Melos y Síkinos, en el archipiélago de las Cícladas. Durante mucho tiempo, pasó inadvertida por los viajeros y, de algún modo, la escasez de turismo ha llevado a que sus paisajes hoy sigan intactos, con playas tranquilas, calas solitarias y rastros de su pasado helénico.

3) San Vicente y las Granadinas, Indias Occidentales

San Vicente y las Granadinas, Indias Occidentales (Getty Images)

Se trata de un país compuesto únicamente por islas, ubicado en el sur del Caribe. Incluye la isla San Vicente, con Kingstown como su capital, y otras pequeñas islas. Sus viajeros las eligen por sus paisajes volcánicos, sus puertos y yates, y la posibilidad de navegar por paisajes únicos rodeados de playas y arrecifes.

4) Madeira, Portugal

Vista desde el lujoso Belmond Reid's Palace, el hotel más antiguo de la isla, en el puerto de Funchal (Getty Images)

Este archipiélago de 4 islas destaca sin duda por sus bosques llenos de colores vivos, sus flores y vegetación. Se halla en la costa del noroeste de África, a la altura de Marruecos. Es una tierra de origen volcánico, con grandes acantilados, y es por ese motivo que allí no abundan las playas de arena.

Con clima subtropical, su capital es la ciudad de Funchal, y algunos de sus mayores atractivos son su Casco Histórico y puertas pintadas, el telesférico, su mercado y bordados artesanales. Además, son imperdibles los asentamientos en los deltas del río Fajã.

5) Islas Andamán, India

Islas Andamán, India. Port Blair es su principal comunidad (Getty Images)

Este grupo de islas son parte de las Islas Andamán y Nicobar, y está ubicado a A 1.370 kilómetros de la India continental, en el Golfo de Bengala. Es uno de los territorios más aislados e inexplorados del mundo, y cuenta con bosques espectaculares, cuevas ancestrales, manglares, y playas con aguas turquesas que suelen nombrarse como las más hermosas del continente asiático.

La Isla Sentinel del Norte pertenece al archipiélago de las islas Andamán y es conocida como la más peligrosa del mundo.

6) Sicilia, Italia

Sicilia, Italia (Getty Images)

Es la isla más grande del país y es considerada “una de las joyas” del sur de Italia. Su naturaleza incontaminada es uno de los mayores atractivos para viajeros de todo el mundo, con paisajes y olores inigualables, volcanes, montañas y colinas, colores de su mar y sitios históricos que nadie quiere dejar de visitar, como las ruinas de sus templos griegos, el Valle de los Templos, y la antigua Capilla Palatina con sus mosaicos.

7) Ko Samui, Tailandia

Es la segunda isla más grande del Golfo de Tailandia y la tercera del país (Getty Images)

Es una isla altamente desarrollada en comparación con otras islas del país. Cada vez más viajeros se muestran disconformes con el nivel de desarrollo y construcciones en las playas. Pero, al mismo tiempo, muchos disfrutan la combinación de los lujosos centros turísticos con bellos balnearios, un bosque montañoso y maravillosas arboledas.

8) Bali, Indonesia

Isla de moda y en boca de influencers de todo el mundo (Getty Images)

Es conocida como “la isla de los dioses” y como “la isla mágica”, por su devoción religiosa y la energía que dicen que sienten allí sus viajeros frecuentes. El templo Uluwatu, en un acantilado, es uno de los sitios que más llaman la atención, así como sus lugares de retiro para dedicarse a la meditación y al yoga.

Además de ser elegida para realizar viajes turísticos, cada vez son más las personas jóvenes deciden mudarse en busca de nuevas oportunidades y un estilo de vida diferente, rodeados de naturaleza, con frondosas montañas volcánicas, las playas maravillosas y los arrecifes de coral.

9) Isla de Hawái

Es la isla más joven del archipiélago hawaiano, y a su vez la más grande en tamaño (Getty Images)

Está ubicada en el Océano Pacífico Central, y se caracteriza por sus intensos colores dados por su selva tropical y sus playas como Papkolea, verde, y Punalu’u, negro. Se recomienda viajar entre octubre y diciembre por no tener climas tan calurosos como el verano y para poder disfrutar del momento del año más íntimo de la isla.

El Parque Nacional de los Volcanes fue establecido en 1916, y allí residen los volcanes activos Mauna y el Kilauea, que es conocido como uno de los más activos del mundo y de gran interés para científicos de todo el mundo.

10) Isla Galápagos, Ecuador

La observación de especies en las Isla Galápagos fueron de inspiración para Charles Darwin en su teoría de la evolución (Getty Images)

Son un archipiélago volcánico del océano Pacífico, compuesto por 126 islas: 13 mayores a 10 kilómetros de superficie, seis islas menores a 10 km² y 107 islotes y rocas. Su diversidad biológica es tan importante que hay especies que se encuentran únicamente en una isla. Este sitio es considerado como una de las zonas volcánicas más activas del mundo. De los 3.250 volcanes que existen en Ecuador, se calcula que 3.000 se encuentran en las islas Galápagos.

Entre sus muchos volcanes, hay uno de imponente tamaño que fue bautizado “Volcán Darwin” en honor al biólogo. Tiene una altura de 1.326 metros.

11) Kauai, Hawaii

Kauai, Hawaii, conocida como la "isla jardín" (Getty Images)

Ubicada en el archipiélago hawaiano, tiene una característica especial: es el hogar de miles de gallos salvajes que han desarrollado una compleja relación con los habitantes humanos de la isla. Sin embargo, este lugar paradisíaco tiene una de las playas más lindas del mundo y los gallos no son un problema. No por nada, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, compró junto a su esposa 242 hectáreas de esa isla.

Una de las rarezas que tiene este lugar, es el doble arco iris sobre el valle de Kalalau, que suele aparecer cuando las condiciones climáticas lo permiten.

12) Maui, Hawaii

Maui tiene 30 millas de playa. Kapalua está compuesta por formas de media luna y arenas de colores poco habituales (Getty Images)

Maui, también conocida como “la isla mágica” o “la isla del valle” , es un destino de ensueño ubicado en el Pacífico central, que forma parte del archipiélago hawaiano. Se trata de un increíble escenario de playas donde se conjugan todo tipo de resorts lujosos. Ambos coexisten para brindarse a turistas y residentes.

Es la segunda isla más grande de Hawaii, con una población de poco menos de 120.000 habitantes. En la costa oeste, podemos encontrar resorts de talla mundial. Maui es también el lugar donde se encuentran una docena de campos de golf. En contraste, puede viajar a la costa este, la cual está menos desarrollada. En el solitario pueblo de Hana, se destacan paisajes pintorescos, cascadas y puntos de importancia histórica.

El cráter Haleakala, el pico del volcán del este de Maui, está situado a 3.055 metros sobre el nivel del mar. Haleakala es tan particular debido a sus increíbles vistas del amanecer, una experiencia divina para muchos. Un consejo para quienes visitar este cráter es guardase al menos un día de su estadía.

13) Santorini, Grecia

Santorini, Grecia (Getty Images)

Santorini es una de las islas Cícladas en el mar Egeo. Volcánicas, con rocas rojas o arena negras y formaciones que uno puede escalar, sus playas ofrecen escenarios únicos que vale la pena conocer. Esta isla es famosa por su forma de media luna, sus playas, los yacimientos arqueológicos y sus casas blancas con techos azules. Su espectacular belleza, junto con una animada vida nocturna, la han convertido en uno de los principales destinos turísticos de Europa

Su punto imposible de no visitar es el Profitis Illas (Profeta Elías), de 550 m. Se trata de un pequeño volcán con una pequeña caldera.

14) Maldivas

Vista aérea de Maldivas (Getty Images)

Las Islas Maldivas están situadas en el océano Índico, al sur de la India. Es un conjunto de 1.190 islas coralinas distribuidas en 26 grandes atolones. Sólo el 1% de la superficie total del país (90.000 kilómetros cuadrados) está situada por encima del nivel del mar, con una altitud media de 2 metros. Este rincón del planeta que parece sólo accesible para los viajeros con mayor poder adquisitivo, es un verdadero paraíso terrenal que se ha convertido en un refugio exclusivo de playas vírgenes y aguas cristalinas. Tiene los alojamientos más lujosos, desde islas privadas hasta resorts eco-friendly.

Las Maldivas, es el lienzo sobre el que Van Gogh podría haber pintado una especie de campiña marítima repleta de sus colores favoritos: los azules bucólicos, los amarillos sonrientes, los turquesas que unen mar y cielo, los verdes frondosos repletos de puntos floridos y los sutiles crema de arenas que ayudan a dibujar las pinceladas. Se recomienda viajar entre noviembre y abril, ya que durante esos meses existen menos posibilidades de precipitaciones.

15) Hvar e Islas Dálmatas, Croacia

Hvar e Islas Dálmatas, Croacia (Getty Images)

Dalmacia abarca la frontera occidental de Croacia con el mar Adriático, y se extiende aproximadamente desde la isla de Rab, justo debajo de la península de Istria, hasta la bahía de Kotor en Montenegro. Allí están las Islas Dalmatas. La mayoría de los visitantes probablemente lleguen a una de las cinco islas principales: Hvar, Brač, Korčula, Vis y Mljet, cada una con un ambiente muy diferente.

Quizás la más conocida y visitada de las islas dálmatas, Hvar, es la prima glamorosa de Korčula, conocida por su estridente vida nocturna, sus glamorosas playas y cuatro lugares de interés reconocidos como patrimonio mundial de la UNESCO. Su ciudad principal, también llamada Hvar, es conocida como la «Riviera francesa del Este» y tiene un lujoso puerto donde la realeza y los famosos aparcan sus yates.

16) Cerdeña, Italia

Cerdeña, Italia (Getty Images)

La isla sarda está ubicada en el Mediterráneo y promete viajes únicos, por sus playas de aguas color esmeralda, ondulantes viñedos, bosques casi alpinos, y sus terrenos para hacer actividades catalogadas de “aventura” y enormes grutas marinas.

Sus antiguas ciudades también son las más añoradas para pasear. En Cerdeña, existen construcciones que datan desde la Edad del Bronce. El mejor conservado se llama Su Nuraxi di BaruminI, y ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1997 por la UNESCO.

17) Isla Harbour, Bahamas

Isla Harbour, Bahamas (Getty Images)

La Isla Harbour es una isla y distrito administrativo en las Bahamas. Se encuentra fuera de la costa noreste de la Isla Eleuthera. Se extiende por más de tres millas y tiene de 15 a 30 metros de anchura. Considerada una de las mejores playas de las islas de Las Bahamas, apareció en la categoría de las mejores playas del mundo de The Travel Channel en marzo de 2005 y fue nombrada “Mejor playa de arena”. Fue una de las 10 playas de todo el mundo incluidas en el programa.

El casi indescriptible color rosa pálido de la arena proviene de insectos coralinos microscópicos, conocidos como foraminíferos, que tienen una concha rosada o roja brillante llena de agujeros a través de los cuales se extienden pseudópodos, bases que utiliza para adherirse y alimentarse. El rosa se destaca más en la arena mojada al borde del agua. A diferencia de otras partes del mundo, la arena aquí siempre es fresca, por lo que puede caminar libremente con los pies descalzos.

18) Aruba

Aruba (Getty Images)

Esta pequeña conocida ubicada a frente a la costa de América del Sur es conocida como “la isla más feliz del Caribe”. Entre sus mayores atractivos, se encuentran las playas, deportes acuáticas como snorkel o buceo, y senderos de montaña. La influencia europea se nota en su arquitectura, con edificaciones que son fieles testimonios de su legado holandés. Los viajeros recomiendan visitar esta isla en cualquier momento del año.

19) Isla de Palawan, Filipinas

Isla de Palawan, Filipinas, también conocida como "La Paragua" (Getty Images)

Es la isla más grande de la provincia de Palawan, y cobija a 1.780 islas, con playas de arena blanca, montañas y junglas. Se ha mantenido poco desarrollada y es por ello que ha logrado sostener su abundante vida salvaje, junglas y montañas. Es justamente por este motivo que es considerada como uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta, y muchos viajeros la catalogan como “la isla paraíso de Filipinas”.

20) Santa Lucia

Santa Lucía (Getty Images)

Es una nación insular del Caribe oriental con un par de montañas afiladas, las Pitons, en su costa oeste. Este lugar tiene montañas verdes de ensueño y volcanes que caen en picada a playas caribeñas de mar esmeralda. Propuestas para disfrutar de la selva, tiene grandes vistas panorámicas. Está nutrida de ofertas de hoteles, restaurantes y los nativos son muy hospitalarios.

Santa Lucía tiene el único volcán activo del mundo cuyo cráter se puede andar en auto y tomar baños termales de azufre. La cotidianidad de los locales se aprecia a pleno en el Mercado Central de Castries, montado en un gran edificio frente a la bahía. Hay varios puestos de frutas y verduras, de especias y preparados medicinales, de ropas y artesanías en madera, cestería y cerámica.

21) Mallorca, España

Mallorca, una de las las Islas Baleares en el Mediterráneo (Getty Images)

Es la isla más grande de España y buscada por ese mix especial que buscan los viajeros jóvenes pero también cada vez más por los mayores: playas bellísimas, arquitectura única y vida nocturna. Sus ruinas romanas y moriscas, las caletas protegidas y las montañas de caliza son algunos de sus principales atractivos.

Se recomienda viajar entre abril y septiembre, por su clima cálido, para poder disfrutar de las playas. En cambio, la temporada baja es la más recomendada para los amantes del senderismo.

22) Meads Bay Pond, Anguila

Meads Bay Pond, Anguila (Getty Images)

Es calificada como una de las playas más hermosas del mundo en plataformas digitales de viajes y reputación, con aguas transparentes y calmas. Además, cuenta en su cercanía con hoteles de lujo como El Four Seasons Resort and Residence Anguilla. Es considerada una de los territorios de aves más importantes del planeta.

23) Eleuthera, Bahamas

Vista desde el espacio de Eleuthera, Bahamas (Getty Images)

Sus arenas blancas y rosadas convocan a viajeros de todo el mundo que desean disfrutar de playas tranquilas, así como también conocer sus cuevas místicas y la Reserva de Plantas Nativas de León Levy. Esta isla larga y estrecha cuenta con el puente único conocido como “ventana de vidrio”, que es el sitio exacto en el cual el Atlántico, de color azul oscuro, se encuentra con el Mar Caribe, turquesa.

24) Seychelles

Seychelles, archipiélago ubicado al nordeste de la isla de Madagascar (Getty Images)

Cuenta con más de 115 islas en el Océano Índico y es un verdadero paraiso. Está compuesto por arrecifes de coral, playas, reservas naturales y bosques de montañas. Son conocidas mundialmente por residir allí la población más grande del mundo de tortugas gigantes de Aldabra, y también por sus especies únicas como el coco de mar y palmeras con semillas gigantes.

25) Sri Lanka

Nación insular, conocida por sus antiguas ruinas budistas (Getty Images)

Bosques, llanuras, mesetas y playas de arena. La diversidad de paisajes de Sri Lanka, playas interminables, su ruinas budistas y budas gigantes otorgan un encanto muy peculiar a este país compuesto solo por islas, ubicado en las rutas marítimas del golfo de Bengala. Entre sus ruinas, se destacan la ciudadela de Sigiriya, con su enigmático palacio, y las de la ciudad de Anuradhapura, antigua capital de la nación.

