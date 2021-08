La paradoja de los autos abandonados: crecimiento del precio de la chapa, ausencia de reciclaje y contaminación silenciosa

Se desconoce la cantidad de autos abandonados que hay en el país Foto NA zzzz

De inconfundible aspecto, el fallecido artista, Carlos Regazzoni, se hizo famoso por crear enormes esculturas a base de chatarra. Provocador y excéntrico, el escultor de rulos encanecidos llevaba adelante una obra que no solo tenía fines estéticos, sino también ecológicos y sociales: a través de sus creaciones construía una crítica al sistema y fomentaba la recuperación de materiales reutilizables.

¿Qué puede haber en común entre este artista chatarrero y un auto abandonado? Más allá de la recuperación de los materiales, la respuesta quizás tenga un tinte conceptual y se define por la negativa: no abandonar algo.

Es “algo”, por cierto, es un algo que ya no se usa, pero que aún sirve. Y mucho. Pero, un pedazo de metal tirado en la calle abandonado no solo puede ser reutilizado para brindar alguna nueva utilidad, sino que también se lo necesita para que la propia pieza en desuso no cause daño. En este caso, un daño ambiental.

En Argentina hay un sinfín de depósitos judiciales que albergan cantidades industriales de autos en estado de abandono. Esta realidad, además de dañar el medio ambiente y la salud de las personas, representa un desperdicio de dinero: según fuentes del sector metalúrgico el 40% de la producción de acero a nivel mundial deriva del reciclaje de chatarra como autos, motos, barcos, etc.

En Argentina hay un sinfín de depósitos judiciales que albergan cantidades industriales de autos en estado de abandono

Este derrotero de autos abandonados, que tiene su correlato también en un autos sueltos por la vía pública, golpea de dos formas: Argentina podría exportar los autos reducidos en chatarra, dentro de las denominadas exportaciones no tradicionales. O bien podría reciclarlos y así contrarrestar el precio interno del acero y fomentar la industria nacional, generando más trabajo.

Ante las evidencias, parece no hacer ninguna de las 2 cosas. La exportación de chatarra metálica está suspendida. Es una norma que rige desde hace una década y se renueva cada año. Busca que no se venda chatarra industrial al exterior luego de que los precios internacionales saltaron 45% en un año. L a existencia de tanto material en estado de abandono es la demostración de que no se está aprovechando internamente.

Según pudo saber Infobae, un kilo de chapa usada se puede vender hasta 40 pesos. Teniendo en cuenta que un auto pesa 700 kilos aproximadamente (sin contar otros materiales como el plástico), estaríamos hablando de 28 mil pesos cada auto. “Es un dinero que se podría utilizar. No se hace o no es tan común, porque el reciclaje lleva cierta logística y proceso, se tiene que separar el metal de los plásticos, separar las cubiertas, los faroles, no es que se tira el auto a una compactadora y sale por arte de magia”, razona a este medio una fuente del sector automotriz.

Lo que es seguro es que la chapa de hierro se encareció: en noviembre del año pasado, salía (de chapa nueva) 1000 dólares la tonelada. Ahora está en los 1700. “Creció un 70 por ciento. Al aumentar la chapa nueva, aumenta también la chapa usada”, explican.

Contaminación

Los materiales que contaminan son los metales pesados, el plomo y el cromo, porque los rodados tienen partes fundidas con esos elementos. A esto hay que agregar las pinturas que también tienen plomo

El daño ecológico de los autos abandonados es severo: ese material en estado de abandono corroe y contamina la tierra, el aire y las napas de agua favoreciendo el fenómeno denominado “lluvia acida”.

Los materiales que contaminan son los metales pesados, el plomo y el cromo, porque los rodados tienen partes fundidas con esos elementos. A esto hay que agregar las pinturas que también tienen plomo. La intoxicación por plomo en niños es actualmente reconocida como la principal enfermedad ambiental prevenible en la niñez. Los autos abandonados son hoy un foco de contaminación ambiental. En la Ciudad de Buenos Aires, además de los que están sueltos por la calle y a la vista, se encuentran varios “cementerios de autos”. Lo mismo ocurre en el Gran Buenos Aires y en el interior del país. Se trata de focos peligroso que representan intoxicación por plomo para la población.

Nancy Bolaño, titular de las áreas de Ambiente y Urbanización de la Comuna 15, explicó recientemente que es el Gobierno el encargado de realizar los controles de este universo de autos. “La legislación nacional dice que esos autos que ya no van a ser utilizados, se entregan en forma gratuita a cada Estado Nacional, que puede venderlos y obtener fondos importante para donarlos a las entidades que ellos dispongan”, explicó en una nota con Página 12. Muchas veces, los fondos, son entregados a hospitales

El reciclaje de una tonelada de acero permite ahorrar 1.100 kilogramos de mineral de hierro, 630 kilogramos de carbón y 55 kilogramos de caliza. A su vez, las emisiones de CO2 se reducen en un 58% con la utilización de chatarra férrica.

La chapa puede ayudar

Es mucha la gente que se pregunta para qué se usa la chatarra. La respuesta es sencilla: ahorro y reciclaje. El acero es una aleación de hierro que contiene carbón y es, con diferencia, el material más reciclado del mundo. Los artículos que se reciclan con mayor frecuencia son la chatarra de procesos industriales, productos fuera de uso como por ejemplo contenedores, vehículos, maquinaria industrial, materiales de construcción.

El reciclaje de metal es una industrial piramidal que cuenta con muchas empresas pequeñas en la base que suministran chatarra a grandes multinacionales en la parte superior de la pirámide

La utilización de chatarra metálica se ha convertido en una parte integral de la industria siderúrgica, mejorando la viabilidad económica del sector y reduciendo el impacto medioambiental.

En comparación con la extracción mineral, la utilización de metales férricos reciclados reduce de forma significativa las emisiones de CO2, la energía y el consumo de agua así como la contaminación atmosférica. Al mismo tiempo, el reciclado de acero hace un uso más eficiente de los recursos naturales de la Tierra.

El reciclaje de metal es una industrial piramidal que cuenta con muchas empresas pequeñas en la base que suministran chatarra a grandes multinacionales en la parte superior de la pirámide. El acero es ideal para reciclar porque no pierde ninguna de las propiedades físicas inherentes a él durante el proceso, que se puede repetir infinitas veces. El acero es un material 100% reciclable y por lo tanto, el acero reciclado se puede utilizar para las mismas aplicaciones que el acero producido a partir de material virgen. Casi el 40% de la producción de acero mundial proviene de la chatarra.

Desidia y óxido en las redes

Existe una particularidad actual con los autos abandonados. Últimamente, diferentes actores y a través de distintas aplicaciones, están cada vez más decididos a mostrar la cantidad de autos abandonados que no solo se encuentran en depósitos judiciales, sino en las ciudades, en las calles, al costado de las rutas o tirados en los campos. Muchos de estos autos alguna vez brillaron orgullosos al salir de cadenas de montajes en sus fábricas de origen, siendo objeto de deseo de compradores o compañeras fieles de usuarios, hoy se encuentran en estado de desidia y óxido.

"El Ciclón", el camión de la tira Los Roldan, tuvo su momento de fama en TV. Luego fue olvidado en la calle

En este universo, aparecen varios “autos famosos”, que están o estuvieron abandonados (varios fueron recogidos luego de años).

Se trata de, en varios casos viejas reliquias, autos importados y hasta ejemplares que aparecieron en TV. Este es el caso de un camión tuvo sus 15 minutos de fama al aparecer en la serie Los Roldan. Un día un seguidor de la cuenta de Instagram Abandoned Cars Argentina, un espacio donde muestran autos -lisa y llanamente- abandonados , recibió el comentario de un seguidor que pasó la ubicación de este ya no tan célebre camión.

Se trata de un colorido colectivo argentino que fue parte de la serie que estuvo abandonado al menos siete años. Inmortalizado como “El Ciclón”, dado el fanatismo del protagonista Miguel Angel Rodríguez, por San Lorenzo de Almagro, el colectivo tuvo su triste y solitario final en la calle.

Otro caso increíble es el de un Ika Kaiser, Carabela (1956-1962) convertido en coche fúnebre , el cual estuvo tirado algunos días en Puerto Madero, un ecosistema donde se suelen ver autos super exóticos y costosos.

El Ika Kaiser, Carabela (1956-1962) convertido en coche fúnebre, estuvo varios años tirado en Puerto Madero

En medio de este escenario, aparecen algunas luces al final del camino. Existen algunas acciones estatales que son esporádicas frente al tamaño de la problemática económica - ambiental. Recientemente, en mayo pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó una acción de reciclaje de chatarra con donación de lo recaudado a dos Organización no Gubernamentales.

Son varias las cuentas en las redes donde se muestran estos autos abandonados. Algunas de ellas, incluso, se mantienen con Cafecito, una plataforma de crowdfunding o financiamiento colectivo donde con una cuenta enlazada, los dueños de los plataformas pueden recibir dinero de aportantes.

Otro de las reliquias en abandono

Entre 200 y 500 años para degradarse

Quién no se lo preguntó alguna vez: ¿cuánto tarde un pedazo de chapa en degradarse? Aproximadamente el 70% de la composición de los vehículos es de Hierro, metal ferroso. “El tiempo de corrosión y degradación oscila entre los 200 y 500 años”, explican a Infobae desde el equipo de Educación para la Sostenibilidad de Eco House Global.

“El impacto ambiental de los cementerios de autos se debe principalmente a la existencia de residuos peligrosos dentro de estos Vehículos Fuera de Uso (VFU). Este impacto aumenta aún más cuando se acumulan muchos VFU en un mismo sitio, contaminando a gran medida el ambiente que lo rodea (ambiente receptor), afectando tanto de forma visual, como al aire, suelo y agua subterránea”, dicen en Eco House.

Este impacto ambiental afecta directamente en el nivel de vida de la población aledaña, la cual cuenta entonces con su fuente de agua potable contaminada, junto con una atmósfera repleta de gases tóxicos capaces de afectar su salud. “Dentro de los principales residuos peligrosos generalmente presentes en un VFU, podemos encontrar aceites y grasas, líquidos de freno, anticongelantes, hidrocarburos, ácidos, metales ferrosos y no ferrosos, entre otros. Entre los metales pesados se hallan el cadmio, cromo, cobre, níquel, plomo y el zinc, principalmente. El plomo (metal no ferroso) es fundamental para el funcionamiento de un automóvil , ya que forma parte de las baterías y del balanceo de las cubiertas”, explican.

Al tomar contacto con el medio receptor, el plomo se concentra y persiste en el ambiente, siendo bioacumulable. Por otro lado, el hierro es el elemento principal en la composición de un automóvil, ya que se encuentra en las chapas y el acero mecanizado. “Los procesos físicos que se desarrollan en los automotores derivan en el desprendimiento de partículas de óxidos de hierro. Esto se origina por el acopio de estas unidades en los depósitos urbanos por amplios periodos de tiempo, bajo condiciones climáticas variantes. Al producirse precipitaciones o al estar en contacto con otro tipo de líquido, las partículas ferrosas penetran en los perfiles del suelo, afectando la calidad del mismo y del agua subterránea. Esto se debe a que este elemento es de alta persistencia en el medio receptor y se considera factible su incorporación en la cadena trófica”, siguen diciendo desde la ONG.

El plomo se concentra y persiste en el ambiente, siendo bioacumulable

En el caso de los hidrocarburos viejos que se encuentran dentro de los VFU (benceno, tolueno, xilenos, naftalina, y fluoreno, entre otros) , al estar en contacto directo con el suelo, penetran en el mismo generando una gran pluma contaminante.

“Una vez saturado el suelo, los hidrocarburos siguen camino hasta llegar al agua subterránea, lo que puede formar lo que se llama Fase Libre No Acuosa (FLNA) de hidrocarburos. La FLNA aporta de forma constante contaminantes solubilizados hasta que pueda ser removida completa y permanentemente. En el agua, la pluma de contaminación se esparce rápidamente debido a la diferencia de densidades entre el agua y el hidrocarburo, siendo este último menos denso, logrando entonces llegar a extensas áreas y dificultando por lo tanto sus posibilidades de limpieza. Al volatizarse estos compuestos, logran llegar al ser humano y pueden provocar daños en el sistema nervioso, dolor de cabeza y mareos, adormecimiento de miembros inferiores, afección del sistema inmunitario, entre otros efectos en la salud” , detallan en Eco House.

Por último, en el caso de los aceites y grasas, una vez usados, se convierten automáticamente en un residuo peligroso. En el caso de tener contacto con el suelo, este residuo peligroso no penetra a sustratos inferiores, sino que se mantiene en la parte superficial. “Mientras un porcentaje de este residuo se volatiliza, el resto permanece en el sitio, ya que no es degradable. Al ser absorbido por el suelo puede disminuir la fertilidad del mismo afectando su productividad”, agregan.

"El tiempo de corrosión y degradación oscila entre los 200 y 500 años", dicen los expertos

Infobae consultó a fuentes de Espacio público, Medio ambiente y Seguridad y no supieron determinar la cantidad de autos o depósitos de autos que existen. El último informe conocido fue difundido en 2016 por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Entonces se constató la existencia de 51 depósitos de automotores.

Por dar solo un ejemplo, en la Comuna 15, el caso más preocupante es el depósito ubicado en Humboldt 550, al lado del Club Atlanta, al que concurren niños para realizar actividades. Allí hay 30 autos y 139 motos, con una antigüedad superior a cinco años.

¿Qué cosas se podrían hacer en materia de reciclado? ¿Hay una verdadera utilidad? Las respuestas son muchas y, efectivamente, existe una mejor vida para estos materiales. Con las herramientas, instalaciones y conocimientos adecuados para procesar VFU, “los residuos peligrosos se pueden gestionar adecuadamente y los componentes y piezas del vehículo con potencial de reutilización se pueden recuperar eficientemente”, dicen en Eco House.

“El manejo adecuado de los componentes de los VFU reduce los riesgos para los trabajadores, la salud pública y el ambiente; reduce los costos de eliminación; colabora en prolongar la capacidad de los rellenos sanitarios y crea oportunidades para recuperar valiosos recursos y obtener ingresos por el desmantelamiento. Una vez que se eliminan todos los componentes peligrosos, se deben identificar y retirar todos los elementos con potencial de ser reutilizados o reciclados. Si estas piezas se encuentran en buenas condiciones, como en el caso de muchos de los componentes del motor y las partes de la carrocería, se pueden recuperar, reacondicionar y vender a talleres de reparación de automóviles o a personas que realicen proyectos de restauración de automóviles ”, finalizan desde la ONG.

La Agencia de Protección Ambiental, que pertenece a la Secretaria de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, realiza un trabajo que consiste en levantar los autos que están en la vía pública. Infobae consultó por la cantidad de autos que hay en la vía pública y qué es lo que se hace con ellos, pero dijeron desconocer esos datos. Por el contario dieron detalles de la remediación que hacen del suelo, es decir, del lugar donde estuvo el vehículo.

El universo de autos abandonados va desde autos muy viejos hasta verdaderas piezas de colección

Cuando un predio debe ser remediado se presenta un Plan de Recomposición Ambiental que se diseña específicamente teniendo en cuenta las condiciones específicas del suelo, el estado de la napa freática, el tipo de contaminante, la concentración y extensión de la contaminación, entre otros factores.

¿Cómo queda ese suelo? “No hay una sola forma de contaminación del suelo. Cada predio tiene características específicas que se relacionan con los contaminantes que pudo haber recibido e incluso con el tipo de suelo y el lugar en que está ubicado. La remediación puede ser in situ o ex situ, dependiendo de las condiciones específicas del predio y la contaminación en estudio”, explican desde la agencia ambiental.

“En términos ambientales, la contaminación del suelo impacta en las napas subterráneas (ya que muchos contaminantes se escurren por el suelo) y, a su vez, el contacto con la superficie puede generar problemas de salud para quienes estén en el lugar. Cuando se diseña un plan de remediación se tienen en cuenta las vías de exposición y quienes podrían ser los principales afectados frente a la contaminación. El impacto varía según la concentración, la extensión y el tipo de contaminante. Este análisis se realiza en cuatro etapas que permiten determinar cómo deberá ser el Plan de Recomposición Ambiental (PRA). Todo este proceso deberá estar dirigido por un profesional con antecedentes y experiencia en el tipo de estudios”, agregan.

Autos abandonados, algunos de ellos muy vistosos, otros no tan. Todos están ahí, en la calle o en depósitos, amontonándose entre chapas y un silencio preocupante.

