Wanda Nara íntima con Infobae: de mamá full time a cumplir su sueño y tener su línea de maquillaje

Wanda Nara, de mamá full time a cumplir el sueño de chiquita y tener su marca de cosméticos

Empresaria, conductora, madre de cinco hijos y esposa de Mauro Icardi. Ella es Wanda Nara. Desde hace ya varios años decidió dejar la Argentina y emprender viaje hacia el Viejo Continente donde pasó por Italia y ahora está viviendo en París.

Días atrás, la argentina organizó en exclusiva un encuentro a solas con periodistas especializados en moda y belleza para una gran presentación. La empresaria recibió a unos pocos mediante un zoom desde su casa en París para contar sobre su nuevo emprendimiento que lanzó en el país: Wanda Cosmetics.

Este se trata de un sueño que logró cumplir desde que era pequeña: tener su propia marca de cosméticos. “Me maquillo desde que era chiquita y hoy las veo a mis hijas, y me veo reflejada a Zaira y a mi cuando éramos igual jugando con los maquillajes. Me acuerdo que cuando mis abuelas dejaban de usar los maquillajes nos lo regalaban a nosotras y jugábamos a maquillarnos entre nosotras”, contó a los presentes en la reunión.

Abundante máscara de pestañas y boca roja, el maquillaje ideal por Wanda

Sin embargo, Wanda ya tuvo su primer acercamiento al mundo beauty en 2019 cuando en Italia, donde en aquel entonces la rubia residía ahí, también contó a Infobae que había inciado el proyecto de Wan Collection. “ La colección surgió porque me encantan los maquillajes y pensé que hacer una línea en Italia sería una buena idea, ya que no hay muchas marcas que fabriquen acá , porque muchas lo hacen en el exterior, sobre todo los principales, que yo utilizo con frecuencia y los que me interesa tener en mi bolso”, había compartido desde Ibiza.

Pero, eso quedó en el pasado y ahora su cabeza está centrada en Argentina. “El sueño más grande que tenía era llevar mi marca y crearlo en mi país y quien tuvo mucho que ver fue Zaira mi hermana, quien me impulsó a hacerlo y es quien me está ayudando un montón”.

La máscara de pestañas es un must, según confiesa Wanda

Como todo proyecto y emprendimiento nuevo todo se hace a prueba y error, y Wanda es una persona que quiere que todo salga a la perfección y tener el mejor producto. Para lograr que su línea fuera lo que ella deseaba trabajaron más de un año, probando muchas veces y ella misma confiesa que subestimó la calidad de los productos que ofrece el país y se arrepiente de haberlo pensado. “Me llevé una gran sorpresa con los envases y la calidad. En Argentina hay gente increíble y súper talentosa. Se pueden conseguir cosas muy buenas y excelentes productos. Hay que buscar, crear y trabajar pero se encuentra. Logramos un producto que me emocionó muchísimo”.

Si bien Wanda la mayoría del tiempo estuvo en París, participó día y noche detrás de cada detalle. En diciembre fue la última vez que visitó Argentina, y ésta fue donde aprovechó para hacer reuniones con su equipo y ver cara a cara todo lo que venían craneando mediante mails, whatsapp y reuniones vía zooms.

El lanzamiento fue nada más y nada menos que en medio de la pandemia del COVID-19. Sin poder hacer un evento masivo como le hubiera gustado, hizo que fuera mediante un vivo de Instagram para sus más de 7.7 millones de seguidores.

El rojo, uno de sus tonos favoritos para los labios

“Gracias a este momento estamos mucho más relacionados virtualmente y quiero aprovechar este momento porque estamos más en casa . Tengo tiempo para comunicarme con la gente, hablar, crear y espero que estemos llegando al final del túnel y que no dure mucho más ”, expresó Wanda.

Sus elegidos de belleza y moda

Su idea inicial fue hacer un kit básico de maquillaje, para que la persona tenga lo justo y necesario para estar maquillada. “Yo generalmente hago mucho desastre, aunque me estoy tratando de perfeccionar, lo que me ayuda a mi es tener pocos productos”, contó en confidencia y entre risas a los presentes. Y además previamente dijo que durante la pandemia realizó un curso de automaquillaje.

Para su rutina, Wanda dice que depende del día. Si tiene tiempo, le gusta tomarse su momento y realizar una rutina bien completa, pero que por lo general no lo tiene . “Hay infaltables en mis rutinas, como limpiador en gel o en espuma, serum, contorno de ojos, hidratante y protector solar; estos productos están si o si. Si puedo agrego tónicos, mascarillas y exfoliantes, pero también tiene que ver con la necesidad de cada día de mi piel”.

Por otra parte, que no debe faltar en el ¿kit SOS de maquillaje de Wanda? “¡Mascara para pestañas! Nunca me maquillo sin máscara, me parece que le da el toque perfecto a los ojos. Igualmente desde que tengo mi marca, aprendí a usar de forma correcta los iluminadores y también los amo, me encantan los makeups glowy”, revela.

Uno de los looks que subió Wanda a su cuenta de Instagram (@wanda_icardi)

Pero no todo es maquillaje y rutinas de skincare. Wanda es una fashionista y lo demuestra en su cuenta de Instagram. Viste con las mejores marcas de lujo. El último modelo ella lo tiene. Los clásicos también. Ante la consulta de Infobae sobre qué es lo que más le gusta de la moda internacional y nacional, la empresaria dijo: “Me encanta lo extravagante de la moda internacional, en Europa la gente suele estar muy vestida, la gente sale a la calle con conjuntos de alta costura y es normal. De Argentina me encanta la comodidad de la moda, además me parece super canchera”.

Sobre sus marcas favoritas, dijo que en su guardarropas predominan varias marcas pero sus diseñadores predilectos son las colecciones de: Louis Vuitton, Balenciaga, de Prada y de Versace.

Su hija Isabella en el vestidor de Wanda con sus zapatos y carteras (Instagram: @wanda_icardi)

En cuanto a su estilo, la propia Wanda dice que no tiene un estilo marcado en particular, que va variando por lo que le atrae de cada temporada, que a veces es súper clásica y por momentos le divierte ser extravagante.

Por último, Wanda, además de ser madre de Valentino, Benedicto y Costantino, también tiene dos niñas que son fashionistas y amantes de los maquillajes tanto como ella. Las pequeñas Francesca e Isabella son devotas de los mejores looks y hasta fueron convocadas para un fashion week de la diseñadora Elisabetta Franchi.

Locas por la moda, valga la redundancia como la película, las hijas de Wanda en un futuro podrían dedicarse a la industria de la moda. “Yo no les impongo nada, voy a ser feliz con lo que ellas elijan para su futuro, y ahí estaré siempre apoyándolas. Les encanta maquillarse, peinarse, bailar, así que algo por ahí será seguramente”.

