Mica Tinelli más allá de la moda: “El mayor obstáculo que tuvimos que enfrentar fue la incertidumbre”

Todos los diseños de Ginebra presentados en BAFWEEK 2021. Esta colección se llamó Supernova

Micaela Tinelli ya es una marca registrada. Si bien es de bajo perfil y no suele dar notas por la alta exposición que conlleva su apellido, se refugia desde el 2012 con su marca de indumentaria llamada Ginebra.

“De afuera puede parecer simple, pero realmente hacer una marca de ropa es agotador, es un proceso muy largo . Cuando estaba a la mitad del proceso me preguntaba ‘¿realmente me quiero meter en esto?’, pero cuando ves tus cosas colgadas, tu local... y lo más satisfactorio es cuando alguien aparece con una prenda tuya, no hay nada más lindo que eso, es felicidad pura”, había confesado en una entrevista.

Hoy, diez años después del nacimiento de la marca, la mayor de las hijas del conductor más famoso de la TV argentina lleva con Ginebra varias temporadas presentando sus colecciones en las pasarelas de BAFWEEK, el evento de moda más esperado por los apasionados de la moda.

Mica ultimando detalles antes del show

“Tanto para mí, como para todo mi equipo, estar en la semana de la moda es muy importante, ya que significa poder mostrar y compartir con los demás todo el trabajo que hacemos con tanta dedicación y esfuerzo y más en estos momentos de pandemia que son tan difíciles para todos ”, dijo en una nueva charla con Infobae la diseñadora y creadora de la marca.

En esta oportunidad, Mica presentó Supernova, la nueva colección de otoño-invierno 2021 , una línea inspirada en un mundo onírico que refleja una nueva forma de ver y percibir la realidad. Allí, no faltó el estilo cosmos; el universo fue el principal protagonista, con estrellas y planetas en cada tipología.

“El detalle en los bordados y el diseño aplicado a cada silueta y estampa, conforman la nueva colección inspirada en la astrología, la adivinación y un mundo onírico. Esto nos presenta la vuelta a sus orígenes, plasmando el ADN de la marca en cada una de las prendas”, detalla Mica sobre lo nuevo que se pudo ver sobre la pasarela.

Estampado de planetas y estrellas, la tendencia que eligió Mica para esta temporada de otoño-invierno 2021

¿Cuáles son las tendencias para este invierno? Ginebra propone una paleta de color ultra saturada al estilo años 70, aportando un giro technicolor a la colección. También se suman los colores pastel combinados con los más vibrantes como son el violeta y el verde aplicados en cueros, tejidos y remeras.

Otra de las tendencias que se vieron en la pasarela fue “total cuero look” aplicado en monos, blazers oversized con hombreras pronunciadas y sacos extra largos con detalles de pieles sintéticas llevadas a la versatilidad del día y la noche. Tampoco faltó la logomania en cueros, que fue una propuesta exclusiva llevada no sólo en prendas sino también en accesorios como pilusos y carteras.

“El principal concepto con el que se trabajó mucho es el jean. La forma de llevarlo, los diferentes estilos y lavados conforman nuestro diferencial a la hora de diseñarlos. Nos enfocamos en jeans clásicos, rectos y estilos anchos apostando a la comodidad”, resaltó Mica sobre lo nuevo de esta temporada en denim.

Mica Tinelli al finalizar el desfile. Con saco oversized, pantalon jogging y borcegos, su outfit favorito

Y por último, el calzado también fue protagonista. Los borcegos y botas de caña media y alta conforman la propuesta preferida para el invierno. Las slippers (ojotas), otra opción cómoda y de última moda, puede usarse no sólo dentro de casa sino también con unos clásicos pantalones de vestir para completar un total look para tu street style.

Sin embargo, la gran sorpresa en la pasarela de BAFWEEK no fue la colección de Mica, sino la presencia de una modelo inesperada: su hermana menor, Juana. ¿Se podría decir que es una de tus musas a la hora de presentar nueva colección?, preguntó Infobae, con el antecedente que Juana fue la imagen en campañas anteriores. “Obvio. Juana es una de mis musas sin lugar a dudas. Es la primera vez que está en un desfile de Ginebra, pero ya ha estado en campañas y editoriales. Es muy hermosa y a mí no hay nada que me guste más que poder trabajar con ella o con cualquiera de mis hermanos, es algo de lo que disfruto muchísimo”, respondió.

¿Cúal sería tu look ideal? “Mi look ideal sería un jogging, con un buen saco oversized -que ahora están muy de moda- y unas lindas zapatillas o unos buenos borcegos. Ese look me parece cómodo y canchero y lo usaría en todo momento”.

Juana Tinelli, con un espléndido traje con la tendencia de la logomanía en la pasarela de BAFWEEK

“Supernova”, la coleccción de invierno 2021 fue creada e ideada 100% en pandemia, como también lo fue la de verano pasado y la de invierno del 2020. Mica confiesa que desde que empezó la pandemia por el COVID-19, preparar nuevas colecciones es “todo un desafío nuevo del cual se aprende día a día por las modificaciones de trabajo”.

Micaela cuenta que con su equipo de trabajo están constantemente encima de cada detalle para que todo salga a la perfección, pero que la pandemia cambió la forma de comunicarse entre ellos. “Trabajamos mucho de forma virtual y eso es algo a lo que no todos estábamos acostumbrados a hacer, pero se va aprendiendo y ponemos lo mejor día a día”.

El sector de indumentaria y las marcas de moda fueron uno de los más golpeados por la pandemia durante el año pasado por tener que cerrar sus puertas y solamente manejarse mediante el e-commerce. Ante la consulta sobre los obstáculos que tuvo que enfrentar, Mica respondió: “Fue la incertidumbre. Nadie sabía nada sobre el virus ni hacia dónde íbamos, era un momento de incertidumbre total, pero siempre tratábamos de mirar hacia adelante y no dejarnos paralizar por el miedo”.

El jogging, la prenda que llegó para quedarse fue uno de los protagonistas de la pasarela de la colección de Ginebra

Y agregó que lo que ellos más cambiaron fueron las modalidades a la hora de trabajar. “Trabajamos de forma física, pero siempre respetando los protocolos. Sin embargo, se empezó a trabajar mucho más a través del zoom y todo virtual. Tuvimos un crecimiento muy grande en las ventas online y también por eso nos pusimos a trabajar de lleno con eso”.

Asimismo, la fundadora de Ginebra dice que no solo el impacto fue duro para la moda, sino para todos los rubros en general. “Nadie estaba preparado para lo que vivimos y lo que estamos viviendo. Nos cambió la vida por completo, cambió el mundo. A nosotros como marca tener una capacidad limitada de gente para los locales, vender mucho más de forma online, nos vamos adaptando día a día y aprendiendo constantemente. La pandemia sigue siendo algo que todavía nadie tiene muchas certezas de nada”.

Como mensaje final para los colegas diseñadores y un deseo personal frente a esta pandemia que el mundo está atravesando, Mica Tinelli dice: “Que sigamos mirando para adelante, apostando a lo que tanto nos gusta. Que no nos paralicemos por el miedo que todo va a pasar. Ser positivos siempre”.

Fotos: Gentileza Ginebra

