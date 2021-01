Quién es la argentina que se presentará en el concurso de belleza Miss World 2021

Se llama Amira Hidalgo y tiene 24 años, es de Bella Vista y en septiembre viajará a Londres para competir por la corona azul (Instagram: @amirahidalgo)

Otro año más, en el mes de septiembre, se llevará a cabo el mítico concurso de belleza “Miss World” que fue fundado en 1951 en el Reino Unido. Allí desde aquel entonces, se reúnen mujeres de alrededor del globo para competir por la corona azul que es otorgada a la que cumpla con algunos requisitos dispuestos por dicho certamen: una evaluación integral de talento, entrevistas cara a cara y sobre todo por la presentación del proyecto social del país al que representa.

Argentina participa activamente en este certamen y por tercera vez en la historia, espera poder traer la corona a casa. La primera ganadora fue Norma Cappagli en Miss World 1960 y la segunda fue Silvana Suarez en la edición de 1978. Este año, la elegida para representar al país es Amira Hidalgo, una joven de 24 años con el objetivo de demostrar cada una de las virtudes, destrezas y la necesidad de llevar a cabo un proyecto social ya comenzado desde sus raíces.

Amira Hidalgo es licenciada en Comunicación Periodística egresada de la UCA (Universidad Católica Argentina) y gracias a una perseverancia inagotable logró llegar a ser conductora de un noticiero con tan solo 21 años de edad. Desde la secundaria Amira encontró la manera de aportar su grano de arena a la comunidad y comenzó a colaborar con comedores familiares en Bella Vista, su barrio.

Actualmente Amira trabaja como periodista en Cronica TV (Instagram: @amirahidalgo)

“Como periodista y conductora de noticiero veo diariamente desidias, injusticias y desigualdades sociales de nuestro país. Esto me llevó a colaborar en comedores de mi localidad y a posteriormente ampliar el panorama. Apoyo a centros comunitarios y en especial acompañó la Fundación Ninawa Daher fundada tras el fallecimiento de la periodista, que fortalece a través de su directora, Alicia Daher, los legados que ella dejó en vida”, cuenta a Infobae la elegida para representar al país.

Tocando puertas de fábricas de alimentos, Amira junta semana tras semana bolsones de comida para luego acercarlas a los espacios que más lo necesitan, y teniendo presencia ya en televisión, un día del 2017, un ‘missologo’ -buscador de Misses- se acercó a ella para transmitirle su interés en hacerla partícipe del certamen, convencido de que su perfil era el ideal para hacerlo. En ese entonces ella estaba enfocada en terminar con sus estudios y creyó que era mejor dejarlo para más adelante. Y finalmente ese día tan esperado llegó.

“Me entusiasma representar la belleza integral Argentina. Será un evento donde 130 países enviarán sus candidatas con diversidad de culturas, idiomas y diferentes estilos de bellezas. Además, cada país presentará un proyecto social propio y como ‘Amira periodista’ me interesa mucho la política social y pública de cada país. Considero que mi profesión me permitirá disfrutar aún más del evento”, dice muy conmovida.

Amira Hidalgo fue una de las 42 elegidas entre las 1.000 inscriptas para el concurso de Miss World (Instagram: @amirahidalgo)

Estos certámenes de belleza por lo general son muy criticados globalmente por estereotipar a la mujer y enlistar sólo a las que cumplan los cánones de belleza que rigen las reglas para poder participar. Sin embargo, según cuenta Amira, hoy ella ve un cambio.

“Se tiene en cuenta, pero es un estado físico equilibrado, saludable de mente y cuerpo. En este caso, el Miss World se basa en una belleza integral donde las bases del certamen son: cultura general, talento, responsabilidad social, deporte entre otras. Asimismo, desde el 2014 se quitó la pasada en traje de baño a raíz del cambio de mirada que se está produciendo y que queremos producir”.

Un proceso de selección diferente

Por la pandemia del COVID-19 las entrevistas a las Miss seleccionadas se hicieron de forma virtual (Instagram: @amirahidalgo)

Durante el 2020, el certamen de Miss Mundo Argentina se vio afectado por la pandemia del coronavirus y las entrevistas no pudieron ser realizadas de manera presencial. Fue así que por primera vez en la historia, se realizó de manera virtual.

“La preselección comenzó en el mes de marzo, donde de 1.000 inscriptas quedamos 42 candidatas de distintas provincias del país que cumplíamos con los requisitos necesarios para competir a nivel internacional”, detalla Amira.

Y agregó: “Fueron cinco meses de preparación que aumentaron aún más mis conocimientos, con clases de coaching ontológico, oratoria, cultura general, inglés, pasarela y protocolo. Atravesando distintas etapas, un jurado nacional e internacional nos evaluó a cada una de las candidatas”.

Se preparó con clases de coaching ontológico, oratoria, cultura general, inglés, pasarela y protocolo (Instagram: @amirahidalgo)

Amira piensa que lo que la puede llevar a ganar esta nueva edición de Miss World 2021 en septiembre es “mantener los pies sobre la tierra, ya que considera que es una de las grandes cualidades que debe tener para sobresalir y resaltar del resto de las concursantes”. Además de ser ella misma, manteniendo sus raíces, esencia y los valores que mi familia.

“Una Miss debe ser ‘todoterreno’, debe saber adaptarse a todas las situaciones y en todos los contextos. Durante los 40 días, que durará el certamen, alojada en el exterior, dejo de ser Amira Hidalgo y paso a ser Argentina, la embajadora de belleza integral de nuestro querido país logrando traer a nuestro la Corona Azul”, confía.

Por último, adelanta en exclusiva: “Es muy amplio todo lo que se puede hablar de nuestro país, lo que puedo adelantar es que en el Miss World tiene una terna de baile típico donde estaré mostrando el auténtico tango argentino”.

