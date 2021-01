Valeria Mazza presentó una exclusiva línea de decoración de interiores

Junto a la empresa de diseño e interiores Walmer presentaron una exclusiva línea de autor: “Valeria Mazza Casa” (Pablo Kreimbuhl)

La modelo y empresaria Valeria Mazza, referente indiscutida del mundo de la moda, lanzó un nuevo emprendimiento este martes desde Punta del Este, en Uruguay. Junto a la empresa de diseño e interiores Walmer presentaron una exclusiva línea de autor: “Valeria Mazza Casa”.

La nueva propuesta de decoración y ambientación, es una línea de interiores con diseño, de vanguardia y herencia italiana inspirada por la siempre supermodelo argentina. Durante el lanzamiento presentaron una exclusiva línea de muebles, luminarias y objetos de decoración conceptualizadas y diseñadas en conjunto. Los productos se comercializarán en las cinco tiendas que Walmer tiene en Argentina.

El evento se llevó a cabo en la sede que Walmer tiene en Uruguay, donde se realizó una presentación para un reducido grupo de clientes amigos argentinos y uruguayos de la firma que se encuentran veraneando en Punta del Este y que fue transmitido en vivo por las redes sociales de la empresaria.

“El mundo de la decoración y el diseño está bastante ligado al de la moda, van muy de la mano. A lo largo de mi carrera, fui aprendiendo sobre decoración e introduciéndome en el mundo del interiorismo. Como modelo trabajé mucho tiempo en Milán, donde tiene lugar anualmente la famosa Feria del Mueble de Milán, después de la Semana de la Moda una de las más importantes de la capital mundial de la moda y el diseño. Conocí a muchos diseñadores internacionales que más adelante me ayudaron a cranear el estilo mis hogares. Fue allí donde conocí a Hector y nació la idea de crear mi propia línea de decoración”, aseguró Valeria en diálogo con este medio horas antes de la presentación.

En exclusivo catálogo de la firma ofrecerá también elementos decorativos como lámparas, centros de mesa, almohadones, mantas de cama, espejos y cuadros con retratos fotográficos realizadas por prestigiosos fotógrafos como Gabriel Machado, Gabriel Rocca, Santiago Turienzo y Maria de Jesus Alvarez (@machadito_arte)

“Estoy feliz de poder concretar mi proyecto de una línea de muebles que muestren, de alguna forma, mi impronta personal”, comentó. Y agregó: “El 2020 nos obligó a frenar y a pasar tiempo en casa. Pero también nos ayudó a ponernos más perceptivos y sensoriales. Durante los meses de cuarentena trabajamos muy activamente con el magnífico equipo de diseño y producto de Walmer que supo interpretar plenamente lo que me gusta y juntos le dimos forma a esta línea minimalista y sofisticada. Amo el diseño y me fascina la decoración y me siento plenamente identificada con lo que logramos”.

El exclusivo catálogo de muebles ofrecerá la posibilidad de equipamiento para todo el hogar: living (sofá, sillón, mesa de centro, mesa lateral, mesa de tv, biblioteca), comedor (mesa, silla, vajillero) y dormitorio (cama, mesa de luz, banqueta). Se ofrecerán también elementos decorativos como lámparas (de techo, de pie, de mesa de luz), centros de mesa, almohadones, mantas de cama, espejos y cuadros con retratos fotográficos realizadas por prestigiosos fotógrafos como Gabriel Machado, Gabriel Rocca, Santiago Turienzo y María de Jesús Álvarez.

“Me gusta mucho el arte. A lo largo de los años fui adquiriendo diferentes piezas. El arte para mí es completamente sensorial, es provocación. Y quería que en estos espacios no faltara eso. Llamé a fotógrafos amigos y les pedí que eligieran fotos mías que les gusten, fotos que nunca antes nadie vio”.

La colección se comercializará en las cinco tiendas que Walmer tiene en Argentina (Pablo Kreimbuhl)

La modelo sostiene que su fanatismo por el diseño italiano nace de la idea de que “no solo le da mucha importancia al diseño, sino también a la calidad y a los detalles”. “Si tuviera que definir la colección diría que es net, simple y basada en colores cálidos. Usamos todo lo que es innovación y tecnología de vanguardia para lograr piezas únicas. La línea está dirigida para todos aquellos que saben apreciar los detalles, la calidad y que le gusta disfrutar”, expresó.

Por su parte, Hector Liberman presidente de Walmer aseveró: “Ha sido un honor y gran placer haber hecho equipo con Valeria y poder concretar esta línea exclusiva. La línea de muebles es de neto corte italiano, de colores neutros y con maderas de gran calidad como el roble y el ébano que van muy bien con ambientes amplios y contemporáneos”.

“Estamos todos muy motivados y con buenas expectativas para lo que viene. El año que pasó fue difícil para todos y pensamos que el que inicia no será fácil tampoco, de todos modos estamos convencidos de que hay que seguir soñando y apostando a la idea de que lo que viene tiene que ser mejor”, dijo Liberman.

