La lluvia de meteoros Perseidas tendrá su máximo brillo esta noche

E l cometa Swift-Tuttle origina la esperada lluvia de meteoros de las Perseidas (Foto: NASA/Bill Ingalls)

A partir de esta noche comienza otro espectáculo astronómico en el cielo, cuando una nueva lluvia de estrellas tenga lugar por varios días. Tras el espectacular paso del cometa Neowise semanas atrás, ahora le toca el turno de un nuevo show celestial, protagonizado ahora por los fragmentos que dejó el cometa Swift-Tuttle que origina la esperada lluvia de meteoros de las Perseidas, que hoy alcanzará su punto máximo.

Las Perseidas aparecen todos los años en agosto cuando la Tierra atraviesa los rastros de escombros dejados por este cometa antiguo. A este evento estelar se lo considera una de las mejores lluvias de meteoros del año.

“Esta lluvia de estrellas se va a poder observar desde el hemisferio Norte. Lamentablemente no se van a ver desde Argentina, porque van a estar por debajo del horizonte. Se originan a partir de pedazos de roca y hielo muy pequeños, que son fragmentos que van dejando los cometas a medida que se acercan al interior del Sistema Solar. El comenta recibe cada vez más energía del Sol por lo que comienza a volatilizarse. De estado sólido mezcla de piedra y hielo pasa a gaseoso”, explicó Diego Bagú, astrónomo y director del Planetario de la Ciudad de La Plata.

La lluvia de estrellas fugaces Perseidas se presenta cada año y alcanza su máximo en agosto con hasta 150-200 meteoros vistos por hora. (Foto: UNAM)

“Así, se va formando la cola de los cometas. Cuando ese material que se desprendió del cuerpo celeste, queda en el Sistema Solar y forma nubes de partículas. Y en un momento, cuando la Tierra atraviesa esa nube de partículas que dejó el cometa, las mismas ingresan a la atmósfera a miles de kilómetros por hora y se incineran. Eso es lo que llamamos estrellas fugaces. Cada año que pasan son de menor intensidad”, agregó.

Si uno se encuentra en el hemisferio Norte, las Perseidas se verán mejor entre las 2 am, hora local, y el amanecer. La Luna sale alrededor de la medianoche, por lo que su brillo afectará la ventana de visualización máxima. Sin embargo, aunque la fase y la presencia de la Luna mantendrán más baja la frecuencia de meteoros visibles, todavía hay casi un meteoro cada dos minutos durante el pico.

La lluvia de meteoros Perseidas está considerada la más grande del año. Además de hoy, será posible llegar a ver algunos pocos meteoros en la semana posterior al momento máximo del espectáculo, es decir, cuando la Tierra atraviese el área más densa de la trayectoria del cometa.

El cometa Swift-Tuttle, que origina las Perseidas, fue descubierto por Lewis Swift el 16 de julio de 1862 y por Horace Parnell Tuttle el 19 de julio de 1862 (NASA)

En los años en que el pico de las Perseidas coincidió con noches sin luna, se pueden llegar a observar hasta 150-200 meteoros por hora. En esta ocasión, para esas fechas, nuestro satélite natural entrará en cuarto menguante, haciendo más difícil ver a los meteoros más tenues.

¿Por qué se llaman Perseidas?

Todos los meteoros asociados con una lluvia en particular tienen órbitas similares y todos parecen provenir del mismo lugar en el cielo, llamado radiante. Las lluvias de meteoritos toman su nombre de la ubicación del radiante. La Perseida radiante está en la constelación de Perseo. De manera similar, la lluvia de meteoros Geminid, que se observa cada diciembre, lleva el nombre de un radiante en la constelación de Géminis.

Las Perseidas llegan a su máximo visible en la madrugada del 11 al 12 de agosto EUROPA PRESS/CETURSA

El cometa Swift-Tuttle fue descubierto por Lewis Swift el 16 de julio de 1862 y por Horace Parnell Tuttle el 19 de julio de 1862. Apareció de nuevo en 1992 y fue redescubierto por el astrónomo japonés Tsuruhiko Kiuchi.

Cómo observarlas

Si no está nublado, elija un lugar de observación lejos de las luces brillantes, recuéstese boca arriba y mire hacia arriba. No se necesita ningún equipo especial para ver las Perseidas, solo los ojos. Es importante destacar que no se recomiendan telescopios o binoculares debido a sus pequeños campos de visión. Los meteoritos generalmente se pueden ver en todo el cielo, por lo que no hay que mirar en una dirección en particular.

Si el clima es malo, con lluvia o cielo nublado, o si estás en el hemisferio Sur, hay una forma de no perderse este espectáculo único. Una transmisión en vivo de la lluvia de meteoros desde una cámara en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama, estará disponible en el Facebook Meteor Watch de la NASA a partir de las 8 pm (CDT) el 11 de agosto y continuará hasta el amanecer. el 12 de agosto. Los videos de meteoritos grabados por la red All Sky Fireball de la NASA también están disponibles.

SEGUÍ LEYENDO:

Cuándo y dónde se podrá ver el cometa Neowise en Argentina

El cometa Neowise alcanzó su punto más cercano a la Tierra