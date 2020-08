Cómo es el desafío que propone adoptar una dieta vegana durante 31 días

Challenge Veganismo - (Million Dollar Vegan)

Una ONG internacional reta a probar 31 días de veganismo para crear conciencia sobre cómo la cría y consumo de animales afectan el medioambiente, la salud humana, con el lema “Matar animales nos está matando, quitemos las pandemias del menú”.

¿Por qué 31 días? Muchos médicos y nutricionistas afirman que las personas necesitan 21 días para generar un nuevo hábito. La organización Million Dollar Vegan subió la apuesta desafiando a las personas a sostener un mes de alimentación vegana para sentirse - y estar - más saludables y fuertes.

La organización internacional sin fines de lucro que busca crear conciencia sobre cómo la cría y el consumo de animales afectan el medioambiente y la salud humana, conocida mundialmente por haber desafiado al Papa y al Presidente de los Estados Unidos a volverse veganos durante un mes a cambio de la donación de 1 millón de dólares, busca con estas acciones promover una alimentación libre de animales con el fin de mejorar la salud de la población, y su consecuente impacto positivo en la economía de los países, gracias a la reducción del gasto público para combatir enfermedades prevenibles, protección medioambiental y animal.

MDV - Campaña "Quitemos Las Pandemias del Menú" en distintos barrios - Challenge Veganismo (Million Dollar Vegan)

Bajo el lema #QuitemosLasPandemiasDelMenú, Million Dollar Vegan pone en el centro de discusión la relación que existe entre las pandemias y la alimentación que llevamos. “Matar animales nos está matando”, espetan. En los últimos cien años, las pandemias de gripe se han propagado por todo el mundo, matando a 100 millones de personas y devastando incontables vidas y de acuerdo a esta ONG, esto estaría directamente relacionado con el consumo de carne animal.

Por su parte, según Food and Agriculture Organization of the United States (FDA por sus siglas en inglés), la industria ganadera es la principal causante de la deforestación. Esto conduce al desplazamiento de la vida silvestre y expone a las personas a los patógenos que estos animales incuban. Desde la organización, agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos, alertan que necesitamos cambiar porque nuestro trato desconsiderado hacia los animales pone nuestras vidas y las de quienes amamos en un gran peligro. “Para prevenir otra pandemia, debemos cambiar nuestra relación con los animales, y eso comienza por quitarlos de nuestro plato”, aconsejan.

Así nació un challenge o reto ambicioso -ya que apunta a toda la población mundial- y es el de probar el veganismo durante 31 días.

La dieta vegetariana es aquella en la que se eliminan los productos animales tales como carnes, pescados y mariscos (Shutterstock.com)

De acuerdo a estimaciones dadas a Infobae por Millon Dolar Vegan, desde comienzos de 2020 y hasta junio, el total de personas que ya se sumaron a la campaña en Argentina ascendió a 1468. Los motivos principales de quienes decidieron participar en el desafío fueron, según indicaron al inscribirse, el maltrato animal, la preservación del medioambiente y la búsqueda de un estilo de vida más saludable . Además, en su mayoría, quienes participan son mujeres vegetarianas, aunque muchos omnívoros (es decir que comen carne y plantas de manera indistinta) se animaron al reto para cambiar la manera en la que se alimentan.

Se ha comprobado que llevar una alimentación a base de plantas reduce el riesgo de sufrir algunas de las enfermedades más peligrosas, según indica incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS). “El período de aislamiento social nos hizo prestarle atención al estilo de vida que llevábamos, y muchas personas preocupadas por su alimentación tomaron conciencia de este tema. De este modo, cada vez más personas ponen el foco en vivir mejor, comer sano y compartir el mundo con otros seres vivos de una manera más respetuosa y sustentable”, reflexionaron desde la ONG.

La organización entrega en distintos barrios alimentos vegetales en el marco de la campaña Quitemos Las Pandemias del Menú (Million Dollar Vegan)

Un camino de 31 días para probar el veganismo

La propuesta es que las personas puedan inscribirse a un reto de 31 días de alimentación a base de plantas. En este período reciben boletines informativos diarios, tienen acceso a una guía exclusiva de iniciación al veganismo, a recetarios de comidas a base de plantas, y a una guía de salud y nutrición.

Una de las participantes de este desafío fue Edurne Jordán (29), oriunda de Valencia, España. Impulsada por un conjunto de factores, especialmente el sufrimiento animal, decidió convertirse en vegana. Afirma que, en poco tiempo, notó cambios en su digestión, que ahora la siente mucho más fácil, y en su vitalidad, que se vio potenciada. ¿Lo que más más le costó? “¡El fiambre, que ahora lo reemplazo por una opción igual pero vegana! Resulta muy fácil comprar cualquier producto vegano, es algo que descubrí en este proceso”, asegura. ¿Su consejo para los que recién comienzan? “Que se mantengan firmes en su decisión porque vale muchísimo la pena”, alienta.

El veganismo no incorpora la carne animal en sus dietas (Shutterstock)

La dieta típica occidental suele ser rica en carne, huevos y lácteos, y es baja en frutas, verduras y granos integrales. Como resultado, hay una crisis de enfermedades crónicas en aumento, incluyendo algunas de las más letales del mundo. Sin embargo, la buena noticia -advierten desde la ONG- es que nuestra genética no marca nuestro destino, y los cambios en nuestra alimentación y estilo de vida pueden prevenir las principales causas de muerte por enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, algunos tipos de cáncer y diabetes tipo 2. Elegir alimentos de origen vegetal es un excelente lugar para comenzar, y también ayudar positivamente a la salud de nuestro medio ambiente, el bienestar de los animales y la salud de nuestra economía, así como nuestra propia salud.

Gisela Pitura, escritora argentina, magíster en Nutrición y referente en nutrición basada en plantas en Latinoamérica precisó: “El único nutriente que hay que suplementar en la alimentación basada en plantas es la vitamina B12. Pero considero que la alimentación actual es muy deficiente en esta vitamina, y las personas que consumen alimentos de origen animal también deberían chequear sus análisis para ver si no necesitan suplementar”. Sobre cómo incorporar nuevos ingredientes para una comida consciente, aconseja: “La alimentación saludable debe ser sabrosa, este es uno de los puntos más importantes para generar adhesión a largo plazo”.

En reemplazo de la carne, los expertos recomiendan suplementar con la alimentación basada en plantas la vitamina B12 (Shutterstock.com)

Paula Radichi, otra de las personas que se animaron a emprender este camino, tiene 17 años y vive en Buenos Aires, Argentina. Comenzó su proceso siendo vegetariana y, unos meses después, se volcó al veganismo. Su motivación se inició al ver imágenes de mataderos y luego se sumaron las causas del medio ambiente y el cambio climático. En pocos meses notó que se sentía más liviana y con más energía y hasta notó mejoras en la calidad de su pelo y piel. Paula cuenta que lo único que le habría costado dejar eran las cosas dulces, pero pudo encontrar muchísima variedad de dulces y chocolates veganos así como recetas que aprendió a hacer ella misma. “Aprendí a usar mi voz para ayudar, y empecé a activar mediante mis redes sociales, desde mi cuenta personal hasta una que me creé para hablar específicamente sobre medio ambiente y veganismo”, explicó y agregó que es importante que cada uno aporte su granito de arena para poder construir un castillo.

