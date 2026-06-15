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Tiene 11 años, entrena desde los cuatro y quiere convertirse en una leyenda del boxeo

Ciro Cairo pasó por Infobae a la Tarde y sorprendió al contar su rutina diaria de entrenamiento, la influencia de su familia y el impacto que logró en redes sociales a su corta edad

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Ciro Cairo tiene 11 años, entrena boxeo desde los cuatro y sueña con pelear en Las Vegas, ser campeón del mundo y convertirse en una leyenda

Tiene 11 años, va a la escuela, entrena todos los días y ya tiene un sueño definido. No duda cuando le preguntan qué quiere para su futuro: “Pelear en Las Vegas, ser campeón del mundo y ser una leyenda”.

La frase sale con naturalidad de la boca de Ciro “El Búho” Cairo, un joven boxeador que comenzó a entrenarse cuando apenas tenía cuatro años y que hoy se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, donde millones de personas siguen sus rutinas, sus entrenamientos y sus avances arriba del ring.

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Durante la entrevista con el equipo de Infobae a la Tarde, Ciro repasó su historia, habló de sus referentes y explicó por qué dedica gran parte de sus días a perseguir un objetivo que tiene claro desde muy chico.

(Infobae en Vivo)
El joven boxeador contó en Infobae a la Tarde que combina la escuela con al menos tres horas y media diarias de entrenamiento (Infobae en Vivo)

“Empecé de chiquito, tipo desde los cuatro años. A jugar con mi papá. Yo antes hacía fútbol, pero mi mamá me había traído una bolsita de juguete y yo le pegaba todo el tiempo. Me encantaba pegarle”, recordó.

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La pasión se consolidó en casa, frente al televisor. “Miraba las peleas del Chino Maidana y ahí arrancó todo”, contó. Con apenas 11 años, Ciro ya habla del boxeo como alguien que lleva décadas dentro del deporte.

Su rutina combina la escuela con largas jornadas de entrenamiento. “Por día entreno por lo menos tres horas y media”, explicó. La preparación física está a cargo de Germán, mientras que la parte técnica la trabaja junto a Nacho Marturano y Fabi Nievas.

Pese a la exigencia de la disciplina, asegura que intenta mantener una vida similar a la de cualquier chico de su edad. “Voy al cole, soy un alumno normal”, dijo. Entre sus compañeros, sin embargo, el boxeo no ocupa el mismo lugar que para él. “A ninguno le gusta tanto como a mí. A todos les gusta más el fútbol”.

(Infobae en Vivo)
La preparación física de Ciro Cairo está a cargo de Germán, mientras que la parte técnica la trabaja con Nacho Marturano y Fabi Nievas (Infobae en Vivo)

La popularidad llegó de manera inesperada. En 2020, durante la pandemia, su madre comenzó a compartir videos de sus entrenamientos en Instagram. Lo que empezó como una publicación familiar terminó convirtiéndose en una comunidad de más de dos millones de seguidores. “Mi mamá organiza todas las redes. Yo nunca veo los mensajes”, aseguró.

La exposición hizo que cada vez más personas lo reconocieran en la calle. “Me han pedido fotos y yo se las doy, obviamente”, comentó entre risas.

Las redes también le abrieron puertas impensadas para alguien de su edad. Entre otras experiencias, pudo entrenarse en Estados Unidos y recibir mensajes de figuras reconocidas del boxeo internacional. “Me escribió Oscar de la Hoya por Instagram”, contó.

Durante uno de sus viajes incluso compartió gimnasio con nombres conocidos del ambiente y realizó sesiones de guanteo frente a rivales mayores que él. Lejos de intimidarse, guarda esos momentos como parte de su aprendizaje.

Oscar de la Hoya afirma que Canelo no tiene posibilidades de vencer a Bivol (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)
Ciro Cairo reveló que recibió un mensaje de Oscar de la Hoya y que compartió gimnasio y sesiones de guanteo con rivales mayores (REUTERS/Mario Anzuoni)

La convicción con la que habla sobre su futuro llama la atención. No hay dudas ni respuestas ambiguas cuando describe qué quiere conseguir. “Siempre lo digo. Mi sueño es ser boxeador profesional, pelear en Las Vegas, ser campeón del mundo y ser una leyenda”.

Cuando aparecen el cansancio o las dificultades propias de cualquier entrenamiento, vuelve a apoyarse en esa meta. “El sueño es lo más grande. Voy todo el tiempo a entrenar porque sé que el esfuerzo después se va a convertir en logros”, afirmó.

Entre sus referentes aparecen varios nombres argentinos. “El que más me gusta es el Chino Maidana”, señaló. También mencionó al Puma Martínez, Brian Castaño y Sergio Maravilla Martínez. Entre los boxeadores internacionales destacó al ucraniano Vasyl Lomachenko.

La disciplina también se refleja en la alimentación. “Todos los días me alimento bien. Como huevo a la mañana, nunca como dulces y no tomo gaseosas”, explicó.

(Infobae en Vivo)
El boxeador de 11 años dijo que cuida su alimentación todos los días, evita los dulces y no toma gaseosas como parte de su disciplina (Infobae en Vivo)

Su vínculo con el boxeo es tan natural que incluso recuerda con humor una advertencia que recibió antes de empezar. “Mi papá me dijo: ‘Mirá que en el boxeo te van a pegar’. Y yo le dije: ‘¿Vos te pensás que yo no voy a pegar?’”. Hoy sigue entrenándose con chicos más grandes para ganar experiencia. “No me pegan con todo, me ayudan. De ahí aprendí mucho”, explicó.

Cuando le preguntan qué es lo que más le gusta del deporte, tampoco necesita pensar demasiado la respuesta. “Me gusta todo lo del boxeo. Me gusta ir a entrenar, me gusta ver a los chicos guanteando. Cuando entro y empiezo a pegarle a la bolsa, sueño en lo más grande”.

A los 11 años todavía faltan varios años para que pueda dar el salto al profesionalismo. Sin embargo, el objetivo ya está definido. Mientras combina la escuela con más de tres horas diarias de entrenamiento, Ciro sigue imaginando el mismo escenario que repite cada vez que habla de su futuro: una pelea en Las Vegas, un cinturón de campeón del mundo y el sueño de convertirse en una leyenda del boxeo.

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