Las imágenes del escándalo amoroso en Brasil: aseguran que el presidente de la Confederación llevó a su amante al Mundial

El presidente de la CBF está envuelto en un escándalo

Denunciaron que el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, utilizó recursos de la entidad para costear el alojamiento y los traslados de una empresaria de Roraima a la que señalan como su amante durante su viaje oficial a Nueva York, en el marco de la Copa del Mundo 2026, según una investigación publicada este lunes por el portal LeoDias.

De acuerdo con la denuncia, Camila Cristina Andrade, empresaria del sector fitness y oriunda del mismo estado que Xaud, se hospedó entre el 2 y el 10 de junio en el hotel Hyatt Regency Grand Central, en Nueva York, en una reserva vinculada al dirigente. El gasto total de ese alojamiento ascendió a R$ 59.424,81 (unos 10.500 dólares). El 3 de junio, ambos fueron vistos juntos en un cena en el restaurante Harry Cipriani, en Manhattan, y al retirarse del lugar compartieron el vehículo alquilado que estaba a disposición del presidente de la CBF durante toda su estadía.

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El portal LeoDias precisó que, un día después de que Andrade abandonara Nueva York, Xaud viajó a Ciudad de México, donde se reunió con su esposa, Natalia Xaud, para asistir a la ceremonia de apertura del Mundial el 11 de junio. Xaud está casado desde hace más de 20 años con Natalia, con quien tiene tres hijos.

Postales del escándalo

Este no sería el único episodio de este tipo durante su gestión. Según la misma investigación, en diciembre del año pasado la influenciadora y farmacéutica Tamires Fernandes Barcellos, conocida como Tata Barcellos, viajó desde Río de Janeiro a Doha, Catar, para asistir a la final del Mundial de Clubes entre Flamengo y PSG. El trayecto se realizó en clase ejecutiva de la aerolínea Emirates y, entre el 15 y el 19 de diciembre, Barcellos se hospedó en el hotel The Ritz-Carlton Doha. La reserva fue registrada a su nombre, pero la factura por 17.424 reales (3.429 dólares) fue cobrada directamente a la CBF. Durante el evento, tuvo acceso al área VIP de la final.

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Samir Xaud, presidente de la CBF (REUTERS/Jean Carniel)

El periodista Leo Dias, quien publicó la investigación y la difundió este lunes en el programa Melhor da Tarde del canal Band, señaló que el patrón se repite desde el inicio de la gestión de Xaud, elegido presidente de la CBF en mayo de 2025 como candidato único. “Él asumió la CBF hace más de un año y, desde entonces, muchos viajes vienen siendo pagados por la Confederación Brasileña a amigos, familiares y amantes”, declaró el periodista en el programa, según recogió el portal TV Foco.

Dias había anticipado días atrás, durante el programa Jornal dos Famosos, que revelaría información sobre los bastidores de la CBF y los jugadores tras el mal desempeño de la Selección. Brasil debutó en el Mundial con un empate 1-1 ante Marruecos en el MetLife Stadium. “Empatar con Marruecos para mí es derrota. Aguarden el lunes”, escribió el periodista en su cuenta de X.

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Contactada el domingo 14 de junio, la CBF respondió con un comunicado en el que rechazó las acusaciones. “Las gastos realizadas por la entidad están vinculados exclusivamente a las actividades institucionales de la CBF y los gastos particulares de los dirigentes son asumidos por ellos mismos”, indicó la institución, citada por Itatiaia. La Confederación agregó que su gestión actual “tiene como pilares la transparencia, la responsabilidad administrativa y el compromiso con la integridad”.

Tras el contacto del portal LeoDias, Xaud realizó el domingo el pago de la cuenta del hotel de Nueva York —que era el centro de los cuestionamientos— y envió los comprobantes a la redacción a través de personas cercanas a él. La CBF solicitó plazo hasta las 13:00 del martes 16 de junio para presentar los detalles y aclaraciones sobre el resto de los gastos cuestionados.

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El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaud, y su supuesta amante, en medio de un escándalo que sacude al deporte (Instagram)