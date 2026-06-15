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El cumpleaños sorpresa de Nico Vázquez junto a Dai Fernández y todos sus seres queridos: “Me siento muy bendecido”

El actor mostró en Instagram las postales de una noche única con mucha música, un importante brindis y amigos del elenco de Rocky, en un festejo íntimo y divertido que también reunió a su familia. Todas las imágenes

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Nico Vázquez celebró sus 49 años con una fiesta sorpresa junto a su familia, amigos y parte del elenco de Rocky (Video: Instagram)

Nico Vázquez celebró sus 49 años con una fiesta sorpresa que reunió a su familia, sus amigos más cercanos y buena parte del elenco de Rocky, la obra que protagoniza junto a su novia, Dai Fernández. La noche tuvo torta blanca con velas y bengalas encendidas, banda en vivo, copas de vino y una galería de fotos que el actor compartió en su cuenta de Instagram con un mensaje que lo resumió todo: “Cumpleaños sorpresa feliz. Festejando el aquí y ahora y agradeciendo siempre. Me siento muy bendecido de todo el amor que recibo”.

La imagen que abrió el carrusel lo muestra con los brazos en alto, remera blanca, una sonrisa abierta y la torta al frente con las bengalas encendidas. Detrás, la banda tocaba en vivo mientras el resto de los invitados festejaba. Fue la postal perfecta para una noche que, según se desprende de las fotos, no tuvo un momento de pausa.

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El cumpleaños de Nico Vázquez incluyó torta blanca con velas, bengalas encendidas, banda en vivo y copas de vino
El cumpleaños de Nico Vázquez incluyó torta blanca con velas, bengalas encendidas, banda en vivo y copas de vino
Dai Fernández fue una de las protagonistas del cumpleaños de Nico Vázquez y apareció en varias imágenes del posteo
Dai Fernández fue una de las protagonistas del cumpleaños de Nico Vázquez y apareció en varias imágenes del posteo
La familia de Nico Vázquez participó del festejo con la presencia de su mamá Mirta Mantovani, su hermana Soledad Vázquez y sus sobrinas
La familia de Nico Vázquez participó del festejo con la presencia de su mamá Mirta Mantovani, su hermana Soledad Vázquez y sus sobrinas

Dai Fernández estuvo en el centro de la celebración. La actriz y pareja del cumpleañero apareció en varias imágenes del posteo, siempre al lado del actor que volverá pronto a la conducción al frente de Popstars, en la vuelta del reality. En una de ellas, los dos se miran y ríen con copas en mano, con una complicidad que no necesita epígrafe. Días antes de la fiesta, la actriz ya le había dedicado un saludo público en redes: “Que la vida tenga muchas cosas hermosas preparadas para vos. Feliz vuelta al sol Nico Vázquez. Te amo”, escribió junto a una foto de los dos abrazados en un restaurante, que acumuló rápidamente reacciones de seguidores y colegas.

La familia también tuvo su lugar en la noche. Mirta Mantovani, la mamá de Nico, apareció sentada junto a su hijo en una de las fotos más íntimas del álbum, los dos abrazados y sonriendo. Su hermana Soledad Vázquez también estuvo presente, junto a sus sobrinas, que se sumaron al festejo con la misma energía del resto de los invitados.

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Soledad, la hermana de Nico, y sus sobrinas, fueron parte de la celebración íntima
Soledad, la hermana de Nico, y sus sobrinas, fueron parte de la celebración íntima
Mercedes Oviedo, Georgina Tirotta y otros compañeros de Rocky acompañaron a Nico Vázquez
Mercedes Oviedo, Georgina Tirotta y otros compañeros de Rocky acompañaron a Nico Vázquez
Benjamín Rojas compartió risas con su amigo y colega durante su cumpleaños
Benjamín Rojas compartió risas con su amigo y colega durante su cumpleaños
Antes de la fiesta, Dai Fernández le dedicó a Nico Vázquez un saludo en redes por su cumpleaños y le expresó su amor
Antes de la fiesta, Dai Fernández le dedicó a Nico Vázquez un saludo en redes por su cumpleaños y le expresó su amor

Del lado de los amigos y compañeros de trabajo, la lista fue larga. Benjamín Rojas compartió una foto a las carcajadas con el cumpleañero, en uno de los momentos más descontracturados de la noche. Mercedes Oviedo y Georgina Tirotta, ambas del elenco de Rocky, aparecieron abrazadas a Vázquez en otra imagen del carrusel, con Chris Giménez de fondo. También estuvieron otros integrantes del equipo de la obra y diferentes colegas de Nico, como Ezequiel Dozo, Gustavo Diez, Damián Armocida, Paul Kirzner, Sebastián Carnevale, Matías Santoianni y Alan Grinstein, entre otros.

Una de las fotos más llamativas fue la que Vázquez eligió para cerrar el álbum: él sentado junto a su papá, Fernando, en un momento tranquilo en medio de la fiesta. La imagen contrasta con el resto del carrusel y le da al posteo un tono más personal.

Nico Vázquez resumió el festejo en Instagram con un mensaje centrado en el aquí y ahora y en el agradecimiento por el amor recibido
Nico Vázquez resumió el festejo en Instagram con un mensaje centrado en el aquí y ahora y en el agradecimiento por el amor recibido
Paul Kirzner posó con el cumpleañero durante la noche de festejos
Paul Kirzner posó con el cumpleañero durante la noche de festejos
Sebastián Carnevale se acercó a saludar a Nico Vázquez en el cumpleaños sorpresa
Sebastián Carnevale se acercó a saludar a Nico Vázquez en el cumpleaños sorpresa
La familia de Nico Vázquez participó del cumpleaños con la presencia de su papá, Fernando
La familia de Nico Vázquez participó del cumpleaños con la presencia de su papá, Fernando

La publicación recibió diferentes comentarios. Jean Pierre Noher le escribió: “Feliz cumple, campeón de la vida”; Maru Botana, le puso: “Feliz cumple bombonazo, ¡Te quiero mucho!”; su hermana Soledad, le dejó: “Sos siempre la persona que organiza todo y te merecías que todos puedan sorprenderte de alguna manera. Te amamos tanto” y Agustín “Cachete” Sierra redactó un simple: “Feliz cumple, papuchi”.

La relación entre Vázquez y Fernández atravesó un inicio bajo la presión mediática. El romance surgió meses después de que el actor pusiera fin a casi 19 años de pareja con Gimena Accardi. La ruptura generó una ola de versiones y especulaciones que la propia Accardi tuvo que salir a aclarar públicamente, al reconocer que ella había tenido un desliz. Con el tiempo, la pareja fue ganando terreno lejos del ruido: apostaron por la discreción, siguieron compartiendo escenario en Rocky y dejaron que las imágenes hablaran por ellas mismas. A casi siete meses de oficializar el vínculo, el cumpleaños número 49 de Vázquez fue otra muestra del presente que atraviesan juntos.

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