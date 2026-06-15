Receta de zapallo cabutia relleno de espinaca y queso, rápida y fácil

La receta de zapallo cabutia relleno de espinaca y queso ofrece una opción rápida y fácil para almuerzos o cenas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El zapallo cabutia relleno de espinaca y queso es una de esas preparaciones que evocan el calor del hogar y el encuentro con amigos o familia. En muchos comedores argentinos, el aroma del zapallo asándose marca el inicio de una comida reconfortante, especialmente en otoño e invierno. El contraste entre la dulzura del cabutia y la cremosidad del relleno convierte este plato en un clásico fácil de adaptar y disfrutar.

En Argentina, este plato suele aparecer tanto en almuerzos cotidianos como en mesas de fin de semana. Es una solución práctica y deliciosa para aprovechar vegetales de estación y sumar proteínas sin recurrir a la carne. Además, admite variantes según lo que haya en la heladera, lo que lo hace ideal para quienes buscan recetas simples y rendidoras.

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Receta de zapallo cabutia relleno de espinaca y queso

El zapallo cabutia relleno de espinaca y queso consiste en un zapallo horneado previamente, ahuecado y rellenado con una mezcla cremosa de espinaca salteada, cebolla y abundante queso (ricotta, mozzarella o queso de rallar). Se gratina al horno hasta lograr una superficie dorada y tentadora.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 15 minutos

Cocción: 45 minutos

Ingredientes

1 zapallo cabutia mediano (1,5 a 2 kg)

400 gr de espinaca fresca (o 250 gr de espinaca congelada)

1 cebolla mediana

200 gr de ricota

150 gr de queso mozzarella (puede ser cuartirolo o port salut)

3 cucharadas de queso rallado

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de manteca

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Esta receta de zapallo cabutia relleno se prepara con un zapallo horneado y un relleno de espinaca salteada, cebolla y quesos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer zapallo cabutia relleno de espinaca y queso, paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C. Lavar el zapallo, cortarle la parte superior (tipo “tapa”) y retirar las semillas con una cuchara. Rociar el interior del zapallo con 1 cucharada de aceite de oliva y salpimentar. Colocar en una fuente apta para horno con la tapa al lado. Hornear durante 35 a 40 minutos, hasta que la pulpa esté tierna pero sin desarmarse. Mientras tanto, saltear la cebolla picada en 1 cucharada de aceite de oliva y manteca hasta que quede bien transparente. Agregar la espinaca (lavada y picada) y cocinar hasta que pierda volumen y elimine el exceso de agua. Salpimentar y dejar enfriar unos minutos. En un bol, mezclar la espinaca salteada con la ricota, la mitad de la mozzarella en cubos, 2 cucharadas de queso rallado y una pizca de nuez moscada. Cuando el zapallo esté listo, retirar parte de la pulpa con cuidado, mezclarla con el relleno y rellenar el zapallo con la mezcla cremosa. Cubrir con el resto de la mozzarella y espolvorear la cucharada restante de queso rallado. Gratinar al horno (a 200 °C) durante 10 minutos, hasta que el queso esté dorado y burbujeante. Servir enseguida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280

Grasas: 13 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera dura hasta 3 días, siempre en recipiente hermético. Puede freezarse porciones individuales hasta 2 meses, preferentemente sin el paso del gratinado final para recalentar en horno directamente.