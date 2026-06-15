Tendencias

La nueva amenaza de Woody no es otro juguete: qué revela Toy Story 5 sobre la infancia actual

La nueva película de Pixar enfrenta a los personajes clásicos con una tablet y reabre una discusión que preocupa a familias y especialistas. El avance de las pantallas, la caída del juego tradicional y el rol de los adultos aparecen en el centro del debate

Guardar
Google icon
Milagros Schroder sostuvo que el problema no es solo el tiempo de pantalla, sino la mediación adulta y el tipo de experiencia digital de los chicos

Durante casi 30 años, el universo de Toy Story giró alrededor de una misma preocupación: el miedo de los juguetes a ser reemplazados. Primero por modelos más modernos, después por nuevas modas. En la quinta entrega de la saga, sin embargo, la amenaza es distinta. Ya no se trata de otro juguete, sino de una pantalla.

La premisa de Toy Story 5, cuyo estreno genera expectativa entre varias generaciones de espectadores, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede al cine: cómo cambió la relación de los chicos con el juego en una época marcada por los teléfonos celulares, las tablets y el consumo digital desde edades cada vez más tempranas.

PUBLICIDAD

En Infobae a la Tarde, el tema fue analizado por el equipo integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin junto a Milagros Schroder, coordinadora de Educación de Faro Digital, una organización dedicada al uso crítico y responsable de la tecnología.

“La gran pregunta es si la pantalla le va a ganar terreno al juego tradicional”, planteó Jastreblansky al referirse al conflicto que atraviesa la nueva película de Pixar. Para la periodista, el tema interpela a adultos y chicos por igual porque remite a una etapa central de la vida: la infancia y las experiencias que terminan moldeando el desarrollo de las personas.

PUBLICIDAD

Toy Story 5 presenta a la pantalla como la nueva amenaza de Woody y reabre el debate sobre la infancia actual (EFE/Walt Disney Studios)
Toy Story 5 presenta a la pantalla como la nueva amenaza de Woody y reabre el debate sobre la infancia actual (EFE/Walt Disney Studios)

La discusión no es menor. Según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, las ventas del sector se redujeron significativamente en los últimos años. Entre las razones aparecen factores económicos, la caída de la natalidad y también un cambio de hábitos vinculado al avance de los dispositivos electrónicos.

“La tasa de natalidad cayó un 42% desde 2014. Pero otro motivo también es el aumento de las pantallas, que poco a poco acaparan la atención de los niños y van perdiendo el interés por esos juegos más tradicionales”, explicó Jastreblansky.

El presidente de la entidad, Matías Furió, también advirtió sobre las transformaciones que atraviesa el mercado. Según detalló, en el último año se multiplicó la cantidad de importadores y aumentó de manera significativa el volumen de juguetes ingresados al país, un fenómeno que impacta sobre la producción nacional y modifica la oferta disponible para las familias.

Sin embargo, para Schroder el debate no puede reducirse a una competencia entre juguetes y pantallas.

(Infobae en Vivo)
Infobae a la Tarde analizó Toy Story 5 junto a Milagros Schroder, de Faro Digital, enfocada en el uso crítico y responsable de la tecnología (Infobae en Vivo)

“Lo que notamos es una anticipación en todas las prácticas digitales. Lo que antes veíamos con chicos de 18 años ahora lo vemos con los de 16, de 13, de 10 y así sucesivamente”, señaló.

La especialista sostuvo que el foco debe ponerse en la mediación adulta y no únicamente en la tecnología. “Somos los adultos quienes mediamos en esa anticipación de uso de pantallas”, afirmó.

Consultada sobre cuál sería la edad adecuada para introducir dispositivos electrónicos, Schroder evitó respuestas categóricas. “No hay una edad porque hay que pensar qué pantalla. No es todo lo mismo. No es lo mismo que aparezca para ver Bluey un rato y después te pregunto qué pasó, a dejarlo solo con un teléfono y que ande por YouTube”, explicó.

La observación apunta a una discusión que cada vez aparece con más frecuencia entre especialistas en crianza: el problema no es solamente cuánto tiempo pasan los chicos frente a una pantalla, sino qué tipo de experiencia tienen con ella y qué acompañamiento reciben de los adultos.

Durante la conversación también surgió otra cuestión de fondo: si la infancia actual dispone realmente del tiempo y los espacios necesarios para jugar.

Toy Story 5 (Captura de tráiler oficial)
El debate que impulsa Toy Story 5 incluye el lugar del juego libre en la infancia y la responsabilidad compartida de familias, escuelas, empresas y Estado (Captura de tráiler oficial)

“Capaz que algunas cosas no tienen que ver con la pantalla y tienen que ver con nuestra adultez o con el momento que estamos viviendo. ¿Qué espacio tienen para jugar? ¿Solo de la escuela a la casa? ¿Hay adultos disponibles para acompañar esas infancias?”, se preguntó Schroder.

La reflexión apunta a un fenómeno más amplio. Las agendas cargadas de actividades, la reducción de espacios públicos, las jornadas laborales extensas y la hiperconectividad modificaron la vida cotidiana de las familias. En ese contexto, el juego libre suele quedar relegado.

La dificultad para establecer límites también apareció como uno de los desafíos de la crianza actual. “Es mucho más difícil sostener la no pantalla que habilitarla”, reconoció Jastreblansky durante el intercambio.

Schroder fue incluso más allá al describir la contradicción que atraviesa a muchos adultos. “Hoy nosotros a los chicos estamos poniendo la mano en la estufa. Nosotros nos estamos quemando mientras les decimos a ellos que no se quemen”, sostuvo.

La advertencia coincide con una preocupación creciente entre especialistas y organismos internacionales. UNICEF define al juego como una herramienta fundamental para el desarrollo infantil, no solo por su dimensión recreativa sino también por su capacidad para estimular habilidades sociales, emocionales y cognitivas.

Toy Story 5 - tráiler e imágenes oficiales
La nueva película de Pixar plantea cómo cambiaron el juego y la relación de los chicos con tablets, celulares y consumo digital (Pixar)

En ese sentido, el debate que propone Toy Story 5 parece ir más allá de la nostalgia por los juguetes tradicionales. La película funciona como disparador de una pregunta más profunda: qué lugar ocupa hoy el juego en la infancia y cómo pueden las familias, las escuelas, las empresas y el Estado contribuir a preservarlo en un entorno cada vez más atravesado por la tecnología.

La discusión, según planteó Schroder, no puede recaer únicamente sobre madres y padres. “Esto no puede recaer solo en una mamá o en un papá. Son acuerdos sociales y también es responsabilidad de las empresas qué construyen o qué no construyen. Cada actor social tiene su responsabilidad”, concluyó.

Mientras Woody y sus amigos enfrentan en la ficción a una nueva competidora digital, la pregunta que deja la película también interpela al mundo real: no si los juguetes desaparecerán, sino cuánto espacio seguirá teniendo el juego en la vida de los chicos.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Toy Story 5WoodyPixarMilagros SchroderInfanciaNatalidadInfobae a la TardeInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de cremona de queso, rápida y fácil

Esta versión salada de la factura argentina sale crocante por fuera, tierna por dentro y rinde ocho porciones, con un paso a paso simple para compartir en una reunión de fin de semana

Receta de cremona de queso, rápida y fácil

Receta de zapallo cabutia relleno de espinaca y queso, rápida y fácil

Esta preparación de horno rinde cuatro porciones, aprovecha vegetales de estación y ofrece una alternativa simple para almuerzos o cenas reconfortantes en días frescos

Receta de zapallo cabutia relleno de espinaca y queso, rápida y fácil

Por qué las redes te atrapan con más de lo mismo: el joven detrás de cuentas virales explicó el mecanismo del algoritmo

En Infobae a la Tarde, el estratega digital Francisco Castro reveló cómo los patrones de interacción personal determinan lo que ves en plataformas como Instagram y TikTok, marcando la diferencia entre viralidad y comunidad digital

Por qué las redes te atrapan con más de lo mismo: el joven detrás de cuentas virales explicó el mecanismo del algoritmo

Uno de cada 4 adultos mayores en el mundo sufre maltratos o abusos: cuáles son las señales que no deben ignorarse

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, un estudio con datos de más de 776.000 personas en 35 países muestra que situaciones de insultos, negligencia o robo son mucho más habituales de lo que cualquiera imagina

Uno de cada 4 adultos mayores en el mundo sufre maltratos o abusos: cuáles son las señales que no deben ignorarse

Cómo se prepara la cachupa, el guiso tradicional de Cabo Verde que se hizo viral en el Mundial 2026

El batacazo del seleccionado en su debut frente a España despertó el interés internacional por su cultura culinaria

Cómo se prepara la cachupa, el guiso tradicional de Cabo Verde que se hizo viral en el Mundial 2026

DEPORTES

El emotivo ida y vuelta de Scaloni y Palermo en la conferencia de la Selección antes del debut: “¡Qué alegría verte!"

El emotivo ida y vuelta de Scaloni y Palermo en la conferencia de la Selección antes del debut: “¡Qué alegría verte!"

“España destruye a Argentina”: la polémica sentencia de un reconocido relator ante un eventual cruce en el Mundial 2026

Scaloni habló antes del debut de Argentina en el Mundial 2026: el único jugador al que confirmó como titular y una advertencia sobre Argelia

La furiosa crítica de Chilavert a Alfaro tras la caída de Paraguay ante Estados Unidos: el doloroso dardo al arquero Gill

Polémica en Brasil: la razón por la que Ancelotti no puso ni un minuto a Endrick contra Marruecos en el Mundial

TELESHOW

Fito Páez y su emotiva despedida a Taty Almeida: “Te quise mucho y te llevo dentro de mi corazón”

Fito Páez y su emotiva despedida a Taty Almeida: “Te quise mucho y te llevo dentro de mi corazón”

Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

La divertida “negociación” de María Laura, una de las Trillizas de Oro, con sus nietos a la hora de dormir

El esperado abrazo de Carolina Baldini y sus hijos Gianluca y Giuliano Simeone antes del debut de la Selección

La dolorosa despedida de Flor Vigna al cantante Oliver Tree: “No paró de alentarme a que supere mis miedos”

INFOBAE AMÉRICA

La misión de la OEA observa el arranque de la elección del contralor en Guatemala y pide respeto de los plazos

La misión de la OEA observa el arranque de la elección del contralor en Guatemala y pide respeto de los plazos

El Salvador se prepara para recibir más lluvias, mientras aún tiene albergados

Fiscalía regional en Honduras suma 33 condenas por ataques contra mujeres en lo que va de 2026

El guatemalteco Alfredo Ortega Franco es electo como experto independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU

Murió Abdullah Ibrahim, el maestro sudafricano del jazz que creó el himno contra el apartheid