La nueva amenaza de Woody no es otro juguete: qué revela Toy Story 5 sobre la infancia actual

Milagros Schroder sostuvo que el problema no es solo el tiempo de pantalla, sino la mediación adulta y el tipo de experiencia digital de los chicos

Durante casi 30 años, el universo de Toy Story giró alrededor de una misma preocupación: el miedo de los juguetes a ser reemplazados. Primero por modelos más modernos, después por nuevas modas. En la quinta entrega de la saga, sin embargo, la amenaza es distinta. Ya no se trata de otro juguete, sino de una pantalla.

La premisa de Toy Story 5, cuyo estreno genera expectativa entre varias generaciones de espectadores, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede al cine: cómo cambió la relación de los chicos con el juego en una época marcada por los teléfonos celulares, las tablets y el consumo digital desde edades cada vez más tempranas.

PUBLICIDAD

En Infobae a la Tarde, el tema fue analizado por el equipo integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin junto a Milagros Schroder, coordinadora de Educación de Faro Digital, una organización dedicada al uso crítico y responsable de la tecnología.

“La gran pregunta es si la pantalla le va a ganar terreno al juego tradicional”, planteó Jastreblansky al referirse al conflicto que atraviesa la nueva película de Pixar. Para la periodista, el tema interpela a adultos y chicos por igual porque remite a una etapa central de la vida: la infancia y las experiencias que terminan moldeando el desarrollo de las personas.

PUBLICIDAD

Toy Story 5 presenta a la pantalla como la nueva amenaza de Woody y reabre el debate sobre la infancia actual (EFE/Walt Disney Studios)

La discusión no es menor. Según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, las ventas del sector se redujeron significativamente en los últimos años. Entre las razones aparecen factores económicos, la caída de la natalidad y también un cambio de hábitos vinculado al avance de los dispositivos electrónicos.

“La tasa de natalidad cayó un 42% desde 2014. Pero otro motivo también es el aumento de las pantallas, que poco a poco acaparan la atención de los niños y van perdiendo el interés por esos juegos más tradicionales”, explicó Jastreblansky.

PUBLICIDAD

El presidente de la entidad, Matías Furió, también advirtió sobre las transformaciones que atraviesa el mercado. Según detalló, en el último año se multiplicó la cantidad de importadores y aumentó de manera significativa el volumen de juguetes ingresados al país, un fenómeno que impacta sobre la producción nacional y modifica la oferta disponible para las familias.

Sin embargo, para Schroder el debate no puede reducirse a una competencia entre juguetes y pantallas.

Infobae a la Tarde analizó Toy Story 5 junto a Milagros Schroder, de Faro Digital, enfocada en el uso crítico y responsable de la tecnología (Infobae en Vivo)

“Lo que notamos es una anticipación en todas las prácticas digitales. Lo que antes veíamos con chicos de 18 años ahora lo vemos con los de 16, de 13, de 10 y así sucesivamente”, señaló.

PUBLICIDAD

La especialista sostuvo que el foco debe ponerse en la mediación adulta y no únicamente en la tecnología. “Somos los adultos quienes mediamos en esa anticipación de uso de pantallas”, afirmó.

Consultada sobre cuál sería la edad adecuada para introducir dispositivos electrónicos, Schroder evitó respuestas categóricas. “No hay una edad porque hay que pensar qué pantalla. No es todo lo mismo. No es lo mismo que aparezca para ver Bluey un rato y después te pregunto qué pasó, a dejarlo solo con un teléfono y que ande por YouTube”, explicó.

PUBLICIDAD

La observación apunta a una discusión que cada vez aparece con más frecuencia entre especialistas en crianza: el problema no es solamente cuánto tiempo pasan los chicos frente a una pantalla, sino qué tipo de experiencia tienen con ella y qué acompañamiento reciben de los adultos.

Durante la conversación también surgió otra cuestión de fondo: si la infancia actual dispone realmente del tiempo y los espacios necesarios para jugar.

El debate que impulsa Toy Story 5 incluye el lugar del juego libre en la infancia y la responsabilidad compartida de familias, escuelas, empresas y Estado (Captura de tráiler oficial)

“Capaz que algunas cosas no tienen que ver con la pantalla y tienen que ver con nuestra adultez o con el momento que estamos viviendo. ¿Qué espacio tienen para jugar? ¿Solo de la escuela a la casa? ¿Hay adultos disponibles para acompañar esas infancias?”, se preguntó Schroder.

PUBLICIDAD

La reflexión apunta a un fenómeno más amplio. Las agendas cargadas de actividades, la reducción de espacios públicos, las jornadas laborales extensas y la hiperconectividad modificaron la vida cotidiana de las familias. En ese contexto, el juego libre suele quedar relegado.

La dificultad para establecer límites también apareció como uno de los desafíos de la crianza actual. “Es mucho más difícil sostener la no pantalla que habilitarla”, reconoció Jastreblansky durante el intercambio.

PUBLICIDAD

Schroder fue incluso más allá al describir la contradicción que atraviesa a muchos adultos. “Hoy nosotros a los chicos estamos poniendo la mano en la estufa. Nosotros nos estamos quemando mientras les decimos a ellos que no se quemen”, sostuvo.

La advertencia coincide con una preocupación creciente entre especialistas y organismos internacionales. UNICEF define al juego como una herramienta fundamental para el desarrollo infantil, no solo por su dimensión recreativa sino también por su capacidad para estimular habilidades sociales, emocionales y cognitivas.

PUBLICIDAD

La nueva película de Pixar plantea cómo cambiaron el juego y la relación de los chicos con tablets, celulares y consumo digital (Pixar)

En ese sentido, el debate que propone Toy Story 5 parece ir más allá de la nostalgia por los juguetes tradicionales. La película funciona como disparador de una pregunta más profunda: qué lugar ocupa hoy el juego en la infancia y cómo pueden las familias, las escuelas, las empresas y el Estado contribuir a preservarlo en un entorno cada vez más atravesado por la tecnología.

La discusión, según planteó Schroder, no puede recaer únicamente sobre madres y padres. “Esto no puede recaer solo en una mamá o en un papá. Son acuerdos sociales y también es responsabilidad de las empresas qué construyen o qué no construyen. Cada actor social tiene su responsabilidad”, concluyó.

Mientras Woody y sus amigos enfrentan en la ficción a una nueva competidora digital, la pregunta que deja la película también interpela al mundo real: no si los juguetes desaparecerán, sino cuánto espacio seguirá teniendo el juego en la vida de los chicos.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.