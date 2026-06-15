Tendencias

Por qué las redes te atrapan con más de lo mismo: el joven detrás de cuentas virales explicó el mecanismo del algoritmo

En Infobae a la Tarde, el estratega digital Francisco Castro reveló cómo los patrones de interacción personal determinan lo que ves en plataformas como Instagram y TikTok, marcando la diferencia entre viralidad y comunidad digital

Guardar
Google icon
Francisco Castro sostuvo que la viralidad en redes sociales surge cuando muchas personas comparten patrones de consumo similares

Los algoritmos de las redes sociales determinan buena parte de los contenidos que millones de personas consumen cada día. Aunque suelen ser percibidos como sistemas opacos capaces de decidir qué se vuelve viral y qué queda en el olvido, quienes trabajan de cerca con ellos sostienen que su lógica es menos misteriosa de lo que parece.

Francisco Castro, estratega digital de 20 años que trabaja detrás de las cuentas de distintos creadores de contenido con millones de seguidores, entre ellos Beltrán Briones, explicó en diálogo con Infobae a la Tarde cómo funcionan los algoritmos, qué factores influyen en la viralidad y por qué cada vez más personas muestran signos de agotamiento frente a las redes sociales.

PUBLICIDAD

Lejos de la idea de una inteligencia artificial todopoderosa que controla lo que ve cada usuario, Castro aseguró que los algoritmos se construyen a partir del comportamiento de las propias personas.

“El algoritmo lo crea cada uno. Depende con qué videos interactuás, cuáles comentás, cuáles compartís o cuánto tiempo te quedás mirando”, explicó durante la entrevista con Manu Jove.

PUBLICIDAD

El estratega digital descartó fórmulas universales para crecer en Instagram y TikTok y señaló que lo que funciona puede cambiar rápido (REUTERS/Hollie Adams/Illustration)
El estratega digital descartó fórmulas universales para crecer en Instagram y TikTok y señaló que lo que funciona puede cambiar rápido (REUTERS/Hollie Adams/Illustration)

Según sostuvo, el sistema aprende de manera constante a partir de las decisiones de cada usuario y va construyendo patrones de consumo cada vez más precisos. Por eso, afirmó, gran parte de la experiencia en plataformas como Instagram o TikTok es consecuencia de hábitos que las propias personas alimentan con cada interacción.

En ese proceso, los algoritmos operan sobre un equilibrio permanente. Por un lado, buscan reforzar intereses ya identificados mostrando contenidos similares a aquellos que previamente despertaron atención. Por otro, necesitan incorporar elementos nuevos para detectar posibles preferencias que todavía no conocen.

Para Castro, esa dinámica explica por qué muchas veces las redes parecen mostrar una versión amplificada de los propios gustos de cada usuario. “Cuando muchas personas tienen un algoritmo parecido, ahí surge la viralidad”, señaló.

Desde su experiencia analizando contenidos y estrategias digitales, explicó que la viralización rara vez es producto del azar. Por el contrario, suele estar vinculada con la identificación de patrones que generan interés en audiencias amplias.

(Infobae en Vivo)
Francisco Castro explicó que el algoritmo de redes sociales se construye a partir de las interacciones de cada usuario en Instagram y TikTok (Infobae en Vivo)

“Yo me trato de poner en tercera persona y entender por qué me gustó un video, por qué lo salté o por qué le di like. Así entendí cómo replicar el éxito”, contó.

Uno de los puntos centrales de su trabajo consiste en identificar qué elementos capturan la atención de los usuarios durante los primeros segundos de reproducción. Según explicó, la retención continúa siendo uno de los factores más relevantes para que una publicación gane alcance. “Lo que importa es mantener a la persona concentrada”, afirmó.

En ese sentido, relativizó algunas teorías frecuentes sobre supuestos secretos para alcanzar visibilidad en redes sociales. Si bien reconoció que el horario de publicación puede influir porque las plataformas priorizan los momentos de mayor actividad de la audiencia, descartó la existencia de fórmulas universales. “Lo que funcionó hace un mes puede dejar de servir de un día para otro”, señaló.

Consultado sobre el contenido que suele generar mejores resultados, Castro destacó la importancia de la naturalidad frente a las producciones excesivamente planificadas.

“Los videos que más se viralizan suelen ser los más transparentes y descontracturados”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que el alcance masivo no necesariamente representa el objetivo más valioso para quienes construyen una presencia digital. “La viralidad sola es un término vacío. Lo importante es tener una comunidad que empuje para el mismo lado”, afirmó.

Francisco Castro afirmó que los videos más transparentes y descontracturados suelen lograr más viralización en redes sociales (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Francisco Castro afirmó que los videos más transparentes y descontracturados suelen lograr más viralización en redes sociales (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esa lógica, según explicó, también ayuda a entender el crecimiento de los llamados microinfluencers, creadores con audiencias reducidas pero altamente especializadas. En muchos casos, señaló, una comunidad de nicho puede resultar más atractiva para las marcas que una cuenta con millones de seguidores dispersos.

“Diez mil seguidores muy focalizados pueden valer más que millones de personas sin un interés específico en común”, ejemplificó. Más allá de las oportunidades que ofrecen las plataformas, Castro también observó una tendencia creciente entre usuarios que buscan reducir su exposición digital.

“Mucha gente se cansa, se satura y deja las redes, sobre todo quienes solamente consumen contenido”, señaló.

El especialista reconoció que el uso intensivo de estas plataformas puede generar agotamiento, ansiedad y temor a perderse experiencias o información relevante, un fenómeno conocido como FOMO. Incluso admitió que quienes trabajan profesionalmente en el ecosistema digital no están exentos de esos efectos. “Tengo muchas horas de pantalla y sé lo negativo que puede ser”, afirmó.

La paradoja, según dejó entrever durante la entrevista, es que mientras los algoritmos son cada vez más eficaces para captar la atención de los usuarios, también crecen los cuestionamientos sobre el tiempo que las personas destinan a las redes sociales y el impacto que esa dinámica tiene sobre su vida cotidiana.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

algoritmo de redes socialesFrancisco Castroviralidad digitalInstagrammicroinfluencersInfobae a la TardeInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de cremona de queso, rápida y fácil

Esta versión salada de la factura argentina sale crocante por fuera, tierna por dentro y rinde ocho porciones, con un paso a paso simple para compartir en una reunión de fin de semana

Receta de cremona de queso, rápida y fácil

Receta de zapallo cabutia relleno de espinaca y queso, rápida y fácil

Esta preparación de horno rinde cuatro porciones, aprovecha vegetales de estación y ofrece una alternativa simple para almuerzos o cenas reconfortantes en días frescos

Receta de zapallo cabutia relleno de espinaca y queso, rápida y fácil

La nueva amenaza de Woody no es otro juguete: qué revela Toy Story 5 sobre la infancia actual

La nueva película de Pixar enfrenta a los personajes clásicos con una tablet y reabre una discusión que preocupa a familias y especialistas. El avance de las pantallas, la caída del juego tradicional y el rol de los adultos aparecen en el centro del debate

La nueva amenaza de Woody no es otro juguete: qué revela Toy Story 5 sobre la infancia actual

Uno de cada 4 adultos mayores en el mundo sufre maltratos o abusos: cuáles son las señales que no deben ignorarse

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, un estudio con datos de más de 776.000 personas en 35 países muestra que situaciones de insultos, negligencia o robo son mucho más habituales de lo que cualquiera imagina

Uno de cada 4 adultos mayores en el mundo sufre maltratos o abusos: cuáles son las señales que no deben ignorarse

Cómo se prepara la cachupa, el guiso tradicional de Cabo Verde que se hizo viral en el Mundial 2026

El batacazo del seleccionado en su debut frente a España despertó el interés internacional por su cultura culinaria

Cómo se prepara la cachupa, el guiso tradicional de Cabo Verde que se hizo viral en el Mundial 2026

DEPORTES

El emotivo ida y vuelta de Scaloni y Palermo en la conferencia de la Selección antes del debut: “¡Qué alegría verte!"

El emotivo ida y vuelta de Scaloni y Palermo en la conferencia de la Selección antes del debut: “¡Qué alegría verte!"

“España destruye a Argentina”: la polémica sentencia de un reconocido relator ante un eventual cruce en el Mundial 2026

Scaloni habló antes del debut de Argentina en el Mundial 2026: el único jugador al que confirmó como titular y una advertencia sobre Argelia

La furiosa crítica de Chilavert a Alfaro tras la caída de Paraguay ante Estados Unidos: el doloroso dardo al arquero Gill

Polémica en Brasil: la razón por la que Ancelotti no puso ni un minuto a Endrick contra Marruecos en el Mundial

TELESHOW

Fito Páez y su emotiva despedida a Taty Almeida: “Te quise mucho y te llevo dentro de mi corazón”

Fito Páez y su emotiva despedida a Taty Almeida: “Te quise mucho y te llevo dentro de mi corazón”

Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

La divertida “negociación” de María Laura, una de las Trillizas de Oro, con sus nietos a la hora de dormir

El esperado abrazo de Carolina Baldini y sus hijos Gianluca y Giuliano Simeone antes del debut de la Selección

La dolorosa despedida de Flor Vigna al cantante Oliver Tree: “No paró de alentarme a que supere mis miedos”

INFOBAE AMÉRICA

La misión de la OEA observa el arranque de la elección del contralor en Guatemala y pide respeto de los plazos

La misión de la OEA observa el arranque de la elección del contralor en Guatemala y pide respeto de los plazos

El Salvador se prepara para recibir más lluvias, mientras aún tiene albergados

Fiscalía regional en Honduras suma 33 condenas por ataques contra mujeres en lo que va de 2026

El guatemalteco Alfredo Ortega Franco es electo como experto independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU

Murió Abdullah Ibrahim, el maestro sudafricano del jazz que creó el himno contra el apartheid