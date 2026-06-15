Receta de cremona de queso, rápida y fácil

El universo de las facturas argentinas incluye clásicos que atraviesan generaciones y costumbres. Entre ellas, la cremona ocupa un lugar destacado por su forma de espiral y su textura hojaldrada. La versión con queso, sin embargo, representa una novedad dentro de la panadería local, sumando un giro contemporáneo a una receta tradicional.
Esta variante, menos habitual en las vidrieras de las panaderías, aparece como una opción ideal para quienes buscan sabores nuevos y combinaciones diferentes. Perfecta para sumar a una picada, compartir en reuniones informales o simplemente disfrutar en cualquier momento del día, la cremona de queso se posiciona como una alternativa rápida y fácil para preparar en casa.
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Receta de cremona de queso
La cremona de queso es una factura salada, de masa hojaldrada y esponjosa, que se arma en forma de espiral y se aplasta antes de hornear. Se cubre generosamente con queso rallado, que gratina y forma una capa crocante y dorada en la superficie. El resultado es una pieza de panadería de sabor suave y versátil, perfecta para compartir.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 500 gr de harina 0000
- 250 ml de leche tibia
- 100 gr de manteca derretida
- 1 huevo
- 25 gr de levadura fresca
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de azúcar
- 200 gr de queso rallado (tipo pategrás, reggianito o mozzarella)
- 2 cucharadas de aceite (para pincelar)
Cómo hacer cremona de queso, paso a paso
- Disolver la levadura con el azúcar en la leche tibia. Dejar espumar 5 minutos.
- En un bol, mezclar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la levadura activada, el huevo y la manteca derretida.
- Unir todo y amasar hasta formar un bollo liso. Dejar descansar tapado 10 minutos.
- Estirar la masa en un rectángulo de 1 cm de espesor. Pincelar con aceite y cubrir con la mitad del queso.
- Enrollar la masa como un pionono. Formar un caracol y aplastar suavemente.
- Colocar la cremona sobre una placa aceitada, pincelar con un poco más de aceite y esparcir el resto del queso por encima.
- Dejar levar 10 minutos en lugar cálido.
- Hornear en horno precalentado a 200 °C durante 25 minutos, hasta que esté bien dorada y el queso burbujee.
- Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 12 gr
- Carbohidratos: 40 gr
- Proteínas: 12 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
- En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético.
- Freezer: hasta 1 mes, bien envuelta en film.
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