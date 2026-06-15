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Receta de cremona de queso, rápida y fácil

Esta versión salada de la factura argentina sale crocante por fuera, tierna por dentro y rinde ocho porciones, con un paso a paso simple para compartir en una reunión de fin de semana

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Vista cercana de una cremona de queso gratinado con vapor saliendo, sobre una tabla de madera, con perejil y queso rallado en la parte trasera.
Esta variante de cremona de queso se presenta como una opción para picadas, reuniones informales y comidas de fin de semana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El universo de las facturas argentinas incluye clásicos que atraviesan generaciones y costumbres. Entre ellas, la cremona ocupa un lugar destacado por su forma de espiral y su textura hojaldrada. La versión con queso, sin embargo, representa una novedad dentro de la panadería local, sumando un giro contemporáneo a una receta tradicional.

Esta variante, menos habitual en las vidrieras de las panaderías, aparece como una opción ideal para quienes buscan sabores nuevos y combinaciones diferentes. Perfecta para sumar a una picada, compartir en reuniones informales o simplemente disfrutar en cualquier momento del día, la cremona de queso se posiciona como una alternativa rápida y fácil para preparar en casa.

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Receta de cremona de queso

La cremona de queso es una factura salada, de masa hojaldrada y esponjosa, que se arma en forma de espiral y se aplasta antes de hornear. Se cubre generosamente con queso rallado, que gratina y forma una capa crocante y dorada en la superficie. El resultado es una pieza de panadería de sabor suave y versátil, perfecta para compartir.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de harina 0000
  • 250 ml de leche tibia
  • 100 gr de manteca derretida
  • 1 huevo
  • 25 gr de levadura fresca
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 200 gr de queso rallado (tipo pategrás, reggianito o mozzarella)
  • 2 cucharadas de aceite (para pincelar)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de cremona de queso propone una versión rápida y fácil de esta factura argentina para preparar en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer cremona de queso, paso a paso

  1. Disolver la levadura con el azúcar en la leche tibia. Dejar espumar 5 minutos.
  2. En un bol, mezclar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la levadura activada, el huevo y la manteca derretida.
  3. Unir todo y amasar hasta formar un bollo liso. Dejar descansar tapado 10 minutos.
  4. Estirar la masa en un rectángulo de 1 cm de espesor. Pincelar con aceite y cubrir con la mitad del queso.
  5. Enrollar la masa como un pionono. Formar un caracol y aplastar suavemente.
  6. Colocar la cremona sobre una placa aceitada, pincelar con un poco más de aceite y esparcir el resto del queso por encima.
  7. Dejar levar 10 minutos en lugar cálido.
  8. Hornear en horno precalentado a 200 °C durante 25 minutos, hasta que esté bien dorada y el queso burbujee.
  9. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 12 gr
  • Carbohidratos: 40 gr
  • Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético.
  • Freezer: hasta 1 mes, bien envuelta en film.

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