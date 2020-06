Es actriz trans y fue elegida por Calvin Klein para protagonizar su nueva campaña

Jari Jones, una de las nuevas caras de Calvin Klein. Es actriz trans y forma parte de los elegidos de la firma estadounidense (Calvin Klein)

En junio alrededor del mundo se celebra el mes del Orgullo LGBTQ y las marcas de moda también apoyan a la diversidad con campañas lanzando nuevas cápsulas con diseños especiales. Calvin Klein convocó a nueve modelos para #ProudInMyCalvins.

Quien más llamó la atención de la campaña de lencería de la icónica marca estadounidense fue una joven llamada Jari Jones. Ella es actriz trans, negra y se identifica como lesbiana “trans transqueer”.

“Pensé que estar en esta industria, especialmente en el mundo de la actuación, una vez que hiciera la transición, nunca volvería a trabajar. No hubo representaciones reales positivas o de personas trans en revistas, televisión y películas. Pero había algo que constantemente me decía que esto era lo que tenía que hacer para vivir en mi verdad, para ser esencialmente feliz. No había otra opción para mí: vivir mi vida más auténtica o salir de aquí. Con el amor y el apoyo de la comunidad y la familia elegida, elegí mi vida. Me elegí sobre la industria que amaba, me elegí a pesar de lo que la sociedad me decía”, le dijo a Calvin Klein la actriz.

En las redes sociales hicieron la comparación de una gráfica del 2009 con la actual del 2020 con Jari Jones

“En esos momentos cruciales, me di cuenta de que cuando tienes un amor inquebrantable y un sistema de apoyo, nada es demasiado grande para conquistar. Lo que encuentro ahora es que he hecho más desde la transición. Siento que cuando sos tu verdadero yo, creas el arte más bello y honesto. Creo que la industria puede reconocer eso y no tienen más remedio que celebrar y elevar ese arte en grandes plataformas. Me alegro de haberme elegido a mí y a todos los demás también se han subido a bordo”, agregó la joven Jari.

Rápidamente la gráfica de Calvin Klein llegó a las calles de Nueva York, y Jari Jones lo compartió en su cuenta de Instagram posando debajo de ella con un posteo agradeciendo haberla convocado y muy feliz por haber sido parte de la nueva campaña fotografiada por Mcginley Studio.

La gráfica de Calvin Klein en las calles de Nueva York (Photo by Angela Weiss / AFP)

“Ha sido un gran honor y un placer mostrar mi imagen más auténtica y presente de un cuerpo que con demasiada frecuencia ha sido demonizado, acosado, feo e incluso asesinado”, dijo en parte de su posteo.

Y agregó: “Presento esta imagen de mí misma y todo lo que mi cuerpo representa para mi comunidad y mi familia elegida, con la esperanza de que vean claramente y se den cuenta de que son dignos de celebración, de compasión, de amor y gratitud”.

Jari Jones festejando junto a su posteo en las calles de Nueva York (Instagram)

Por último, en el posteo agradeció al fotógrafo y a la familia de Calvin Klein y dijo que espera que esta colaboración sea un símbolo de esperanza y amor durante estos momentos de Black Trans Lives Matter.

Un año atrás, en el 2019, Indya Moore, la modelo trans mejor paga del mundo, también fue protagonista de la firma estadounidense, para la sección #MyCalvins.

La campaña de #MyCalvins de Indya Moore del 2019

“El uso de Calvin se siente muy personal, creo que debido a que su ropa no es exclusiva de personas delgadas. Me encanta ver a gente negra que modela un famoso par de jeans. Me hace sentir orgullosa y afirma mi orgullo. CK me hace sentir incluida”, dijo la misma Indya Moore en una entrevista exclusiva que dio a Infobae.

Asimismo, para ese día de la producción, la modelo contó cómo se preparó: “Tomé mis pastillas de colágeno para asegurarme que mi piel tuviera buen brillo”.

Es así como el mundo de la moda, poco a poco está dejando atrás los estereotipos y comienza a incluir diversidad de cuerpos, pieles y género.

SEGUÍ LEYENDO:

De Balenciaga a Ariana Grande, cómo los “zapatos más feos del mundo” lograron imponerse y marcar tendencia

Victoria Beckham reveló que la ropa ajustada que lucía en el pasado era “un signo de inseguridad”

Quién es el diseñador favorito de Máxima Zorreguieta y por qué generó polémica en Holanda