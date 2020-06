Aun así, no renuncia a sus gustos del pasado y, aunque en un primer golpe de vista, podría parecer justo lo contrario, en sus colecciones sigue la antigua Victoria. “El color, las siluetas simples. No creo que haya un diseñador que no se haya inspirado en esa época. Para mí, no se trata tanto de la ropa de la calle de la década de los 90, sino de Martin Margiela y Jil Sander. No son solo las colecciones sino también los desfiles, las modelos, la música...”, aseguró.