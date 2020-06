“Los argentinos nos cuidamos, nos gusta vernos bien y también eso es parte de sentirnos bien, así que no hay que asustarse si hoy no estamos tratándonos o haciendo un plan como quisiéramos. Hay muchas alternativas que nos esperan para cuando se levante la cuarentena; esperamos poder volver de a poco a poder borrar las huellas del estrés, el cansancio, mejorar nuestra calidad de la piel, trabajar en la prevención o combatir ese rollito que a pesar de la dieta y ejercicio que realizamos en casa no se fue”, dijo Griselda Seleme, especialista en cirugía plástica y estética.