Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel mundial, seis de cada 10 personas, lo que equivale a 4.500 millones, carecen de un saneamiento seguro. En la Argentina, según datos censales del Indec, más de seis millones de personas no cuentan con instalaciones sanitarias adecuadas: no poseen baño, utilizan un baño compartido o ubicado fuera del hogar, están a la intemperie, no cuentan con cloacas o descarga de agua. Además, según datos de la última encuesta permanente de hogares del Indec, más de 14 millones de personas no tienen acceso a ningún servicio público como agua corriente, gas de red y cloacas.