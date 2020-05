Faltaban diez minutos para que se hicieran las cinco de la tarde en la Ciudad de Buenos Aires. Un joven de 33 años estaba sacando el auto del garage en Mario Bravo altura 1200, casi esquina De la Cárcova. Una mujer de 87 años caminaba sobre la vereda. El sumario policial dice que el acusado “no logró observar a tiempo a una señora mayor de edad a la cual conoce, impactando a ésta con el vehículo y posteriormente cayendo al suelo”. La llamada rápida al 911, la intervención del SAME y el traslado al Hospital Fernández no bastó: la mujer murió. El incidente ocurrió la tarde del sábado 14 de marzo de 2020. Desde entonces, no se registran muertes de peatones en las calles porteñas.