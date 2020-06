Creer que las personas están rompiendo las reglas porque son ignorantes o ajenas a ellas o no son conscientes de las consecuencias de sus acciones es moneda corriente. No es un juicio hacia una persona, pensar que es horrible o cruel o algo así, se trata de cuán consciente nos hemos vuelto de las personas que no comprenden completamente las reglas o no creen en ellas y estos encuentros clandestinos solo se suman a esa ignorancia.