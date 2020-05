“Marina ya trabajaba conmigo hace tres años, pero Lucas no, sin embargo desde pequeño le gustaba la ropa que yo hacía y no distinguía la ropa de hombre de la de mujer y eso me parece una cabeza de super avanzada y dije porqué no hacer dos cápsulas que empiecen a tomar el camino del ‘sin género’ y no tengan la doble mirada del sólo masculino o sólo femenino, por eso la incorporación de los dos”, detalló el diseñador sobre la nueva incorporación a su marca.