“Vi varias situaciones, incluso algunas riñas entre estos grandes pájaros”, recordó y detalló: “Una tarde quedé sorprendido cómo un enorme pájaro perseguía una bandada de palomas. Cuando les mandé las fotos, en COA Palermo me explicaron que era un gavilán mixto joven, con alas grandes y de color marrón claro. Aprendí a reconocerlos, a conocer sus características y diferencias. Hace más de diez años había visto un ave de este tipo posarse en un balcón en Rivadavia y Callao, en pleno microcentro porteño; no me olvido más de esa escena. Siempre me gustó saber más sobre las aves”.