En este contexto, fuentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana explicaron a Infobae que los roedores en la ciudad no aumentaron. “El servicio de control de plagas es esencial. Por ende, no debió interrumpir sus servicios, de hecho se intensificaron en los últimos días. La ciudad está vacía y quizás eso lleva a que muchas personas registren plagas que en el día a día no veían”.