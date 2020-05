¿Es necesario un cambio de paradigma en nuestro país? “Necesitamos que la Argentina cambie su paradigma sobre la donación de sangre y sea como en otros países, donde no hay que pedirles a los pacientes que lleven a los donantes. El banco de sangre se moviliza y llega a los pueblos, a las ciudades, a las empresas y a las instituciones para que la gente done a la comunidad. Por ejemplo, en toda Europa, no se piden donantes pero sí tienen colectas diarias en escuelas, iglesias, en las plazas, en los pueblos... En los Estados Unidos, hay cronogramas anuales para la donación de sangre en las empresas. En nuestro país, aún nos seguimos manejando mucho con el donante de reposición, cuando -por ejemplo- sabemos que un familiar se tiene que operar del corazón en tal fecha. Pero la idea es llegar a un momento en el cual, no haya que pedir donantes. Por eso, promovemos la donación voluntaria y que se haga para la comunidad y no para personas en particular. Además, la donación voluntaria siempre es mucho más segura”, sostuvo Anhel.