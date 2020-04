-No voy a negar que me angustia, sobre todo la incertidumbre que genera. Parece un cuento de ciencia ficción escrito por Ray Bradbury. Quizás se asemeje más a La Peste de Camus, con la diferencia que aquí ocurre en el mundo entero. Pienso que si yo escribiera un libro lo titularía “SER humano”. Pero si tengo que ser sincera, estoy tan ocupada en resolver situaciones, que no me detengo a pensar. Soy más de hacer.