“Mi abuelo creó un aeropuerto en tierras que eran consideradas inundables, donde otros creían que no iba a poder lograrse”. Así confiesa lo que muchos en su familia tampoco veían en él. Soñaba de adolescente estudiar cine: “Quería ser cineasta. Fue mi padre el que me convenció por desistir de esa carrera. Creía que no era para mí, pienso que por miedo”, reflexiona.