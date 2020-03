Napa y Sonoma quedan a poco más de una hora en auto desde San Francisco, la ciudad del tranvía, el Golden Gate y Alcatraz. Y la recorrida por bodegas puede comenzar por la más icónica: Opus One. Esta bodega fue fundada en Oakville por Robert Mondavi (la personalidad más importante de vinos de los Estados Unidos) y el Baron Philippe de Rothschild (de Chateau Mouton Rothschild). Algo similar hizo aquí Nicolás Catena con el Baron Eric de Rothschild al fundar Bodega Caro. Actualmente la bodega está en reformas ya que construirán una sala degustación para las visitas en la planta alta con vistas a los viñedos. Mientras tanto ofrecen una degustación del Overture (USD130); un vino exclusivo que solo se comercializa en la bodega; y dos añadas del Opus One (el 2016 USD365), en una confortable sala que remite al living de la casa de la familia. Allí también se pueden comprar vinos actuales (siempre limitado a 6 botellas por persona), y de cosechas anteriores y en otros formatos, como el Opus One 2014 en botella de 6 litros por USD4200.