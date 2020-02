“No evaluaron el nivel de conocimiento que yo tenía sobre la producción frutihortícola sino que midieron si encajaba en los cánones de belleza. Las fiestas tradicionales no tienen por qué estar acompañadas de concursos de belleza. En la cabeza de las chicas, sobre todo en las más jóvenes, ese chip ya dejó de funcionar”, aseguró a Infobae. Este fin de semana, Gisela conducirá la edición número 23 de la fiesta de Conesa donde ya no se eligen reinas.