“Estamos súper contentas. No podemos creer que se logró la ley después de tantos años de dedicación y tiempo para hacer entender a todos los sectores por qué es tan necesario que exista una ley nacional de talles para toda la Argentina”, dijo anoche emocionada a Infobae, en medio del bullicio del recinto, Mercedes Estruch, integrante de AnyBody, la ONG que promueve una moda inclusiva y sin estereotipos de la mano de las campañas “El talle único no es el único talle” y “Vestirse es un derecho, no un privilegio”.