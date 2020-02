G: -Nos estábamos por presentar en una prueba para ingresar a la universidad y justo cuando salí le di el sí para sali porque no le había respondido. Fuimos juntos a caminar, dimos un par de vueltas, nos dirigimos hacia a su casa y fue solo hablar horas y reírnos. Pensé “es él”. Hubo mucha conexión. Ambos veníamos de relaciones muy complicadas, y fue el momento ideal para juntarnos. De ahí en adelante no todo fue lindo pero la mayoría sí. Cuando me vine de Venezuela a Argentina yo pensé que no nos íbamos a ver más y era dejarlo así pero él se recibió y apenas tuvo su título en la mano se vino a perseguirme.