“Con 24 años decidí mudarme a la Argentina para probar suerte en mi carrera como periodista. Yo tenía la doble nacionalidad porque soy hija de madre catalana y padre argentino. Manu había ido toda la vida al mismo colegio que mi prima Sofía pero habían perdido el contacto años atrás. Recién llegada salí a bailar con Sofía a un boliche y él se presentó junto a un amigo en común que tienen con mi prima, Rodrigo. Ahí empezamos a hablar de fútbol y nos gustamos pero no pasó nada. Unas semanas más tarde Rodrigo y Sofía armaron una nueva juntada para que nos volviéramos a ver. Cenamos, salimos a bailar y en plena noche porteña empezamos una conversación que se transformó en toda una vida juntos. Al año empezamos a convivir y poco antes de nuestro quinto aniversario me pidió que me casara con él. Este 14 de febrero, el día que damos el sí quiero, hará seis años de aquel día”, contó Barbara sobre su historia con Emanuel con quien se casará este viernes 14 de febrero.