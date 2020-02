“Fui manejando y explorando a partir del accidente mi sexualidad con las parejas que he tenido. Aprendí a conocerme de nuevo porque con las lesiones medulares hay más y menos sensibilidad en distintas partes. Exploré y conocí qué cosas me excitan, qué me hace sentir bien. Generalmente uno se vuelve más visual y en mi caso descubrí que si hago disfrutar a mi pareja ayuda a que uno mismo esté más erotizado”, dijo Arregui.