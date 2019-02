En cuanto a la educación, la primaria la tránsito en escuelas públicas y domiciliarias, como consecuencia de las intervenciones. Gracias a la beca que recibió del Rotary Club por tener el mejor promedio, pudo cursar la secundaria en colegios privados. Sin embargo, al ser discriminada por dos escuelas que no tenían la infraestructura adecuada ni accesible, se recibió en una academia, tras cursar con modalidad libre. "Me dijeron que el aula estaba en el primer piso y sus autoridades argumentaban que yo me podía caer, entre otros pormenores para que me vaya", recordó Carranza.