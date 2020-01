Focalización: si el perro mira fijo, ya no emite señales de desplazamiento y calma, es probable que se esté preparando para el ataque. A través de las señales previamente mencionadas hizo todo lo posible por correrse de esa situación, pero no lo logró. Al no lograr neutralizar la amenaza, se siente acorralado y se enfoca en la misma, listo para atacar. En este punto probablemente cierre la boca (deja de jadear) y se permanezca inmóvil con la vista fijada en su objetivo.