Los preservativos no solo pueden romperse por estar vencidos, sino que también pueden hacerlo por una variedad de razones. En primer lugar, es muy común que con anterioridad ya existan una rotura o punción imperceptibles en el empaquetado. Cuando el condón se estira, cuando se coloca o se expone a la fricción durante el sexo, esta pequeña punción puede abrirse por completo. Los condones también pueden romperse si no son del tamaño adecuado, por eso es importante asegurarse de que no esté demasiado apretado ni demasiado flojo.