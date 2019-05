"Los beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos son los que se descubrieron en su uso, o sea, si bien fueron creados para ser anticonceptivos, después usándolos se encontraron muchos beneficios que no tienen que ver con el objetivo con el que fueron creados; de hecho se usan en chicas que no necesitan anticoncepción para mejorar", explicó a Infobae la médica ginecóloga Marisa Labovsky (MN 84376), presidente de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (Sagij).